ZALAEGERSZEGI HÍREK

Két helyszínen is bulizhattak szilveszterkor Zalaegerszegen

Több év kihagyás után újra önfeledten, családdal vagy baráti társaságban koccinthattak az új esztendőre a Dísz téren és a Keresztury VMK-ban Zalaegerszegen – olvasható a Zalai Hírlapban. Ezúttal kettő helyszínen szerveztek városi szilvesztert. A koronavírus világjárvány miatt utoljára 2019-ben találkozhattunk december 31-én a belvárosban, a művelődési központban viszont először adtak alkalmat a közösségi ünneplésre.

Zalaegerszegen született az ország első újévi babája

A Zala Megyei Szent Rafael Kórházban, Zalaegerszegen született meg Magyarország első újévi babája. Hóbor Záven éjfél után 35 másodperccel 38. hétre jött a világra 48 centiméterrel és 2840 grammal – tudósít a Zalai Hírlap. A zalaegerszegi családnak ő a második fiúgyermeke, otthon az édesapa és a januárban hároméves Zoárd várja izgatottan a kis testvérkét. A hagyományokhoz híven az újévi újszülöttet és édesanyját immáron kilencedik esztendeje köszöntötte fel Vigh László országgyűlési képviselő, miniszteri biztos.

Észrevételeket lehet tenni a tervezett egerszegi buszmenetrend-változással kapcsolatban

Az utazási igények felmérése 2021 végétől 2022 nyaráig többlépcsős folyamatban történt utasszámlálással, az utasok megkérdezésével, a cégek igényeinek felmérésével – tájékoztat a zaol.hu oldalon a zalaegerszegi önkormányzat. Az adatok alapján új, átfogó menetrendet készített a Volánbusz Zrt. A tervezett változással a helyi közlekedés fenntarthatóbbá tétele mellett az is cél, hogy jelentősen javuljanak az átszállásmentes kapcsolatok, számos városrész között közlekedjen közvetlen járat, és a bevásárlóközpontok térsége is elérhető legyen közösségi közlekedéssel a nagyobb városrészekből. Az észrevételeket 2023. január 16-ig a [email protected] e-mailcímen várják.

NAGYKANIZSAI HÍREK

Hatalmas bulival búcsúztatták az évet Nagykanizsán

Több százan búcsúztatták az óévet szombat este az Erzsébet téren Nagykanizsán – írja a zaol.hu. A bulihangulatért DJ Lada volt a felelős, a népszerű kanizsai lemezlovas egymás után játszotta a közismert slágereket, így a tömeg folyamatosan hullámzott, sokan táncra is perdültek. Éjfélkor aztán a Himnusz közös éneklésével tetőfokára emelkedett a hangulat, durrantak a pezsgők, az eget pedig a tűzijátékok fénye festette színesre. A mulatság egészen hajnalig tartott, sokan a házibulikból és a környező vendéglátó egységekből is kijöttek a főtérre, hogy részesei legyenek a közösségi élménynek.

Január 31-ig érvényes a tavalyi parkolóbérlet Nagykanizsán

A 2022-ben megváltott parkolóbérletek 2023. január 31-ig érvényesek maradnak – tudta meg a Zalai Hírlap Szabó Istvántól, a VIA Kanizsa Zrt. vezérigazgatójától, aki egyéb változásokra is felhívta a figyelmet a jövő évi parkolási rend kapcsán. A 2023-as bérletek igénylésére január 2-ától van lehetőség a Zrínyi utca 33. szám alatti ügyfélszolgálatukon. A közgyűlés döntése értelmében jövő évtől lehetőség van a várakozási övezeten kívüli telephellyel rendelkező vállalkozásoknak is kedvezményes bérlet vásárlására. Az új szabályok szerint az Erzsébet téri kiemelt díjosztályú területen a teljes áru éves parkolóbérlettel rendelkezők is várakozhatnak. Más típusú bérletek az Erzsébet téren nem érvényesek. A „19-es udvarként” ismert Erzsébet téri ingatlanok területén kialakított ideiglenes parkolót a VIA Kanizsa Nonprofit Zrt. a más célú hasznosításig területbérleti szerződéssel fizetőparkolóként hasznosítja. Az üzemeltető a belvárosi üzletek forgalmának elősegítése és a belvárosi ügyintézések megkönnyítése érdekében az ideiglenes parkoló területén az összes bérlettípussal lehetővé teszi a parkolást.

Rendőröket köszöntött az autóklub Nagykanizsán

Idén is megköszönte a rendőrök munkáját az év utolsó napján a Magyar Autóklub Nyugat-dunántúli Regionális Szervezete – tájékoztat a zaol.hu. A városháza előtt megtartott eseményen ez alkalommal a helyi rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztályáról Dani Diána zászlós és Csizmazia Péter törzszászlós kapta az erkölcsi elismerést és az ajándékcsomagot. Ekler István, az autóklub nyugat-dunántúli régiós szervezetének elnökségi tagja elmondta, hogy több évtizedes hagyománya van Zalában is a "rendőrszilveszternek", minden évben más-más városban tartják és köszönik meg a rendőrök munkáját. Idén Nagykanizsára került a sor.

KESZTHELYI HÍREK

Nagy sikert arattak a keszthelyi zongorista lányok

A keszthelyi Kádár Valentina és Kádár Viktória is saját korcsoport-kategóriája győztese lett a december 4-én Szabadkán rendezett Pianissimo Nemzetközi Zongoraversenyen és Fesztiválon. Kádárné Szarvas Veronika számolt be a Zalai Hírlapnak a lányok sikeréről: a szabadkai versenyen Kádár Valentina 10 évesen a saját korcsoportjában lett 100/100 ponttal kategóriagyőztes. Tanára Dr. Domjánné Kiss Adél. Kádár Viktória 13 évesen lett korcsoportgyőztes. Viktória a Zeneakadémia Rendkívüli Tehetségek Képzőjének hallgatója, Balázs János és Eckhardt Gábor tanítványa. A verseny győztesei a szabadkai Városháza gyönyörű, patinás Dísztermében adtak koncertet. Mindkét lány nagy sikerrel szerepelt a gálakoncerten is.

Mozgalmas volt a szilveszter délelőtt a hévízi piacon

Benkő Lajos, a hévízi piac vezetője a zaol.hu-nak elmondta: nemcsak vásárolni mentek az emberek, hanem találkozni, beszélgetni is, és a látogatottság az elmúlt évek nehézségei ellenére folyamatosan növekszik. A háború hatását természetesen megérezték, a legjobban fizető orosz vendégek elmaradtak, de főként a jó minőségű helyi élelmiszerek miatt fennmaradt az érdeklődés a termelői piac iránt.

Több mint félezren csobbantak újévkor a Balatonban

Egészen pontosan ötszáztizenketten csobbantak a Balatonban Szigligeten január elsején, az érdeklődők száma a szervezők becslése szerint meghaladta az ötezret.

A hagyományoknak megfelelően az újévi csobbanás szervezői december 24-én a szigligeti strandon fürdőruhára vetkőztek és bevitték a feldíszített karácsonyfát a Balatonba, amelyet január elsején a csobbanás résztvevői nagy versenyfutás után hoztak ki a vízből. A szigligeti strandon egész napos program várt mindenkit, csobbanót és nézőt egyaránt, és a gasztronómiai élvezetekről is gondoskodtak a házigazdák. A helyi vendéglátósok, borászok egyebek mellett meleg teával, borral és forralt borral, babgulyással, lángossal, kürtőskaláccsal várták a vendégeket.