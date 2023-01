A NÚSZ Zrt. tájékoztatójából az is kiderült, hogy a majdnem 187 ezer értékesített matricából 78 ezer az ország teljes területére, azaz a mintegy 1600 kilométer díjköteles gyorsforgalmi hálózat egészére érvényes, míg a megyei matricákból 109 ezer darabot vásároltak az úthasználók. A legtöbb vignettát személygépjárművekre vették a közlekedők, összesen 164 ezer matrica kelt el D1 díjkategóriába tartozó járműre. Ez több mint 26 ezerrel, azaz mintegy 19 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbi ugyanilyen adatot.

Zalai benzinkutakon érdeklődve szinte mindenütt ugyanazt a választ kaptuk: az év utolsó napjaiban, még az ünnepek előtt volt nagyobb érdeklődés az éves matricák vásárlása iránt, valamint hasonlóra számítanak a forgalmazók e hónap végén is, hiszen a 2022-es esztendőre szóló jogosultság január 31-én éjfélkor jár le, függetlenül attól, hogy az hazánk teljes területére, vagy csak egy megyére érvényes. A területi éves matricák közül a Pest megyei iránt mutatkozott a legnagyobb érdeklődés, abból 59 ezer kelt el, azt követi a Fejér (11,5 ezer) és a Győr-Moson-Sopron (9,5 ezer) megyei.

Megyei matricát Zalában kevesebbet vásárolnak, hiszen itt nincs túl sok díjköteles útszakasz, s azokat is jellemzően az átutazók használják, vagy olyanok, akik az ország nagyobb területén autóznak, például az M7 jelű autópályát (esetleg az M70-essel kombinálva) használva a főváros irányába. Nekik amúgy érdemes megyei matricákat vásárolniuk, mert úgy is olcsóbban jönnek ki, mint amennyibe az éves kerül. Azok, akik alkalomszerűen közlekednek gyorsforgalmi utakon, inkább a legrövidebb ideig érvényes vignettát választják, s ma már azt is jellemzően telefonos applikáción keresztül veszik meg.