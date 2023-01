Szerdán Ozmánbük község mellett a zalai-vasi határon ennek kapcsán tartott sajtótájékoztatót Vigh László országgyűlési képviselő és dr. Sifter Rózsa főispán, a Zala Vármegyei Kormányhivatal vezetője. A visszaállító kormánydöntés a folyamatosságot, a hagyományokat és a nemzeti egység kifejezését hivatott szolgálni, mondta Vigh László. Vita tárgyát is képezte, tette hozzá, s jelezte, véleménye szerint az idő biztosan igazolja a rendelkezés helyességét. Történelmi léptékűnek nevezve az elnevezés visszaállítását, visszatekintett a tanácsrendszerre, az az követő önkormányzatiságra, amely sikerágazatnak bizonyult, viszont az állami és az önkormányzati feladatok világos elkülönítésének szükségességét hozta magával. Erről szólt dr. Sifter Rózsa főispán is. Dr. Sifter Rózsa főispán a vármegye táblánál tartott sajtótájékoztatón hangsúlyozta, jelentős változásról van szó, hiszen a magyar történeti alkotmányok vívmányaként értékelendő a szóhasználat visszaállítása. A mai jogrend, az államiság így kapcsolódik össze a történelmi hagyományokkal, erősítve a nemzeti összetartozást, a nemzeti karakter megélését. Hetven éves szünet után ismételt bevezetése illeszkedik a 2010-ben megkezdett, a közigazgatási szférában radikális reformokat alkalmazó folyamathoz, amelynek része a főispáni titulus visszavezetése, a járási rendszer 2013-ban megtörtént újjáélesztése. A hagyományok és a modernitás összekapcsolása mellett lehetővé vált az állami és önkormányzati feladatkörök világos szétválasztása. Előbbihez ma többek között az építéshatósági, gyámügyi, népegészségügyi, és észben az oktatással, környezetvédelemmel és állatvédelemmel kapcsolatos feladatok tartoznak. A tájékoztatón elhangzott, a fővárosban készülő közúti tájékoztató táblákat folyamatosan helyezik ki Zalában is.