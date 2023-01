A Magyar falu program önkormányzati utak építésére, felújítására vonatkozó kiírásán nyert el a pákai önkormányzat közel 44 millió forintot. Ebből az összegből a Hegyalja és az Ifjúság úton, valamint a Rózsa utcában végeztek aszfaltozást, padkázást.

Az avatót a Ifjúság úton, a helyi általános iskola előtt tartották. Itt Lukács Tibor, Páka polgármestere elmondta, hogy mindhárom helyszínen szükség volt az elhasználódott útburkolat megújítására, az iskola előtti részen található két buszöböl is, ahol már annyira megrongálódott az aszfaltréteg, hogy esős időben a tócsákat alig tudták kikerülni a fel- és leszállók. A felújítást a lakossági igényeknek megfelelően végezték el.

Részt vett az avatón Cseresnyés Péter, a térség országgyűlési képviselője, aki gratulált az önkormányzatnak a felújításhoz, illetve, hogy érzékelték a helyieknek az utak rendbe tételére vonatkozó igényeit. Jelezte, hogy a Magyar falu program célja éppen az, hogy olyan infrastrukturális fejlesztéseket hajthassanak végre a településeken, melyek az ott élők igényeit szolgálják, hogy közelítsen az életminőség a vidék Magyarországán is ahhoz, amit a nagyobb városok meg tudnak adni polgáraiknak. Az elmúlt időszakban ezek a célok Zala déli, dél-nyugati részén is megvalósultak, hiszen az erre a területre különböző forrásokból érkező támogatási összegek több tízmilliárd forintra tehetők, csak a Magyar falu program esetében is összességében 10 milliárd forint értékű fejlesztések valósultak meg. Páka jól kihasználta a lehetőségeket, számos hasonló átadó történt itt az utóbbi időszakban. Hozzátette, hogy a fejlesztések, ha szerényebb mértékben is, de folytatódni fognak.

Végül Németh Csaba plébános áldotta meg a felújított utat.