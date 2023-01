ZALAEGERSZEGI HÍREK

Támogatást kapott az egerszegi uszoda

Újabb, 63,8 millió forintos állami támogatást kapott a zalaegerszegi önkormányzat az uszoda és tanuszoda üzemeltetéséhez az idei év első negyedévére, így az uszoda és tanuszoda a következő negyedévben is nyitva lesz az úszni szerető polgárok, a Zalaegerszegi Úszó Klub és a Zalaegerszegi Triatlon Klub sportolói, Mányoki Attila hosszútávúszó bajnok, valamint az állami tankerület által a diákoknak szervezett úszásoktatásban részt vevők számára, közölte Facebook-oldalán hétfőn Balaicz Zoltán polgármester. Mint jelezte, ezt követően mindig negyedévente állapítja meg a kormány az adott időszakokra vonatkozó kormányzati energetikai támogatásokat.

Ismét lesz sajtófotó-kiállítás márciusban Zalaegerszegen

A járvány miatt két éven keresztül a kirakatokba költözött a Zalaegerszegi Sajtófotó Kiállítás, ám idén újra a régi helyszínen, a Hevesi Sándor Színházban várják az érdeklődőket – tájékoztatta a Zalai Hírlapot Seres Péter fotóriporter, ötletgazda. idén is várjak a napokban meghirdetett Zalaegerszegi Sajtófotó Pályázatra a jelentkezőket. Az új pályázóknak talán nem árt kiemelni, hogy külön ifjúsági kategória is lesz (középiskolai, gimnáziumi, valamint általános iskolai tanulóknak). A pályázatra 2022. január 1. és 2022. december 31. közötti, kizárólag zalaegerszegi érintettségű képekkel lehet jelentkezni. A fotós személyének nem kell a városhoz kötődnie, csak a képek témájának. A beküldési határidő 2023. február 10. éjfél. A kiírásról részletesen a Zalaegerszegi Sajtófotó Kiállítás Facebook-oldalán olvashatnak.

Már megtervezték idei programjaikat a népművészek

Ideiglenesen bezárt a Keresztury Dezső VMK intézményegysége, a Gébárti Regionális Népi Kézműves Alkotóház, ami egyben a Zala Megyei Népművészeti Egyesület székhelye. Az egyesület elnöke, Devecz Zsuzsa arról tájékoztatta a Zalai Hírlapot, hogy a háttérben folyamatosak a munkák és letisztázták az idei programokat. Az újranyitást egy hétvégi napokon tartandó Alkoss szabadon elnevezésű műhelyfoglalkozás-sorozattal szeretnék indítani a PANORÁMA Népművészeti Galériában és a Tetőtől-talpig Viseletkészítő Bemutató Műhelyben. Április és június között várják a szövés, a hímzés, a szálasanyag, a bőrművesség, a fafaragás és a gyöngyékszerkészítés iránt érdeklődőket. 2023 júliusában Geometria és design címmel komplex népművészeti tábort szerveznek. A zalai népművészek természetesen nem hagyják ki az év egyik legmeghatározóbb rendezvényét, a Mesterségek Ünnepét sem, ahova augusztus 18-20. között utaznak.

NAGYKANIZSAI HÍREK

Az országos átlag alatt a helyi parkolási díjak

Bővültek a parkolási kedvezmények – erről beszélt hétfőn sajtótájékoztatón a városházán az Éljen VárosuNK! Egyesület frakcióvezetője, dr. Fodor Csaba és Horváth Jácint, a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke – olvasható a Zalai Hírlapban. A város fizetőparkoló-rendszere az idén is az országos átlagnál alacsonyabb óradíjakkal működik, s januártól a parkolójegyek ára nem emelkedett. Ráadásul továbbra is hétköznap 8–16 óráig kell parkolási díjat fizetni, ahogy azt a korábbi baloldali városvezetés bevezette. Hozzátették, a helyi Fidesz néhány évvel ezelőtt megszüntette a nem fizető parkolási övezetben működő vállalkozások kedvezményes bérletét, amit az idén újra elérhetővé tesznek. A tíz főnél kisebb vállalkozások két-, míg a tíz főnél nagyobb létszámúak négyéves vállalkozói bérletet válthatnak, nettó 15 ezer forintért.

Súlyos sérülést szenvedett a gyalogos, akit Nagykanizsán ütöttek el

Egy 39 éves helyi férfi személyautójával közlekedett 2023. január 16-án 7 óra 30 perc körül Nagykanizsán, a Rózsa utcában az Attila utca felé. A sofőr feltehetőleg figyelmetlensége miatt nem vette észre, hogy egy nő a kijelölt gyalogos-átkelőhelyen halad át, és elütötte a gépkocsival. A baleset következtében a 39 éves zákányi nő nyolc napon túl gyógyuló súlyos sérülést szenvedett – tájékoztat a zaol.hu.

Fölényes sikert arattak a kanizsai sakkozók

Fölényes győzelmet aratott hazai környezetben a sakk Szuperligában címvédő Tuxera Aquaprofit NSK, mely ezzel máris nagyot lépett előre a tabellán – írja zaol.hu. A találkozón azért ültek asztalhoz a zalai csapat játékosai, hogy a lehető legnagyobb különbségű győzelmet harcolják ki, s ezt a küldetést teljesítették is az előre hozott 7. forduló összecsapásán. A találkozón mindkét csapatba jutott a Gara testvérek közül – a hazaiaknál Tícia nyert, a vendégeknél Anita kikapott. A Kanizsa 15 éves játékosa, Palczert Mátyás negyedik bajnokiján is győzni tudott. Tuxera Aquaprofit NSK–MTK Budapest 10:2

KESZTHELYI HÍREK

A doni áttörésre emlékeztek Keszthelyen

Nyolcvan éve, 1943. január 12-én kezdődött a doni áttörés, amelyben több mint 120 ezer magyar katona vesztette életét, sebesült meg, vagy esett fogságba. A hősökre és az áldozatokra emlékeztek az évfordulón a keszthelyi Várkertben – olvasható a Zalai Hírlapban. A Magyarok Nagyasszonya-templomban bemutatott engesztelő szentmisét követően Mózs Krisztián, a Csány-Szendrey Általános Iskola tagintézmény-vezetője a II. világháborús emlékműnél mondott beszédet.

Elkezdődött a zeneiskola belső felújítása

Felújítják a Festetics György Zeneiskola belső tereit. A külső helyreállítási munkák már befejeződtek, most a nagytermet festik. A tervek szerint szeptembertől már a felújított épületben kezdik meg a tanulást a gyerekek. A zeneiskola energetikai korszerűsítésére az önkormányzat nyert támogatást. A felújítás összköltsége nettó 115 millió forint volt. Ebből az épület teljes külső szigetelést kapott, cserélték a nyílászárókat és 23 napelem modul is felkerült az épület tetejére. A belső munkálatokat a Nagykanizsai Tankerületi Központ támogatja, de baráti körök is hozzájárultak ehhez. Az önkormányzat pedig várhatóan a bútorok cseréjét biztosítja.

Megszentelik a Hévízi-tavat

A Hévízi Ortodox Egyházközség január 19-én, csütörtökön ünnepélyesen megszenteli a Hévízi-tavat – írja a zaol.hu. Az Úr megkereszteltetésének ünnepén a körmenet 11 óra 30 perckor indul az Életetadó forrás ikonról elnevezett, építés alatt álló ortodox templomtól. Ezt követően érkeznek a Hévízi-tó Medve-napozóterasz részéhez, ahol a 12 órakor kezdődő szolgálat alkalmával kerül sor a tó megszentelésre. A szertartást Kim Nyikolaj, a Hévízi Ortodox Egyházközség parókusa végzi. A szertartáson részt vesz Papp Gábor, Hévíz város polgármestere.