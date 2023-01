ZALAEGERSZEGI HÍREK

Újra megnyitott a kertvárosi postahivatal

Másfél hónap szünetet követően, az új év első munkanapjától megint fogad ügyfeleket a vármegyeszékhelyen a kertvárosi 6-os számú postahivatal – olvasható a Zalai Hírlapban. A nyitáshoz közgyűlési döntés alapján a város 2023-ra 40 millió forint önkormányzati támogatást ad a Magyar Posta Zrt.-nek. A megállapodás 2024. június 30-ig szól. Elhangzott, zajlanak az egyeztetések arról is, hogy a többi városrészben újra elérhetővé tegyék a postai szolgáltatásokat, mégpedig vállalkozói alapon, ezzel is csökkentve a központi hivatal leterheltségét, no és hogy az ügyfelek se kényszerüljenek utazni ügyeik intézéséhez.

Viszonylag eseménytelen volt a szilveszter, újévkor már többen voltak a traumatológián

A Zala Megyei Szent Rafael Kórház sürgősségi betegellátó osztályának orvosai, ápolói minden évben felkészülnek a szilveszterre. A mostani évbúcsúztató szerencsére csendesebbre sikerült az átlagosnál, tájékoztatta a Zalai Hírlapot dr. Oroszlán Tamás osztályvezető főorvos. December 31-én este 8 óra és január elseje reggel 8 óra között a traumatológiára összesen öten jelentkeztek, ebből négy baleset és egy tűzijáték okozta égési sérülés volt. A belgyógyászatot 17 beteg kereste fel, jelentős részük ittas volt. Elláttak fejsérülést, volt akit vesegörccsel hoztak be, de volt olyan is, aki 23 óra 35 perckor három hete tartó hasi fájdalmakkal kereste fel az osztályt. A traumatológián újévkor vegyes ellátást igénylő esetekkel foglalkoztak. A tájékoztatás szerint most nem a jeges idő miatt történtek a csonttörések, hanem jellemzően háztartási és a szilveszterkor elszenvedett baleseteket kellett ellátniuk a kórházban.

Sokan látogatják jó időben az Alsóerdei Sport- és Szabadidőközpontot

Az iskolai téli szünet egy héttel tovább tart, ezért az Alsóerdei Sport- és Szabadidőközpont vasárnapig hosszabbított nyitvatartással, hétköznap 10-19 óra, hétvégén 10-18 óra között várja a mozogni vágyókat. Az élménypark egész évben nyitva, így télen is folyamatosan igénybe veszik a szabadtéri sportpályákat, a KRESZ-parkot, a gokartpályát a látogatók. A ködös-nyálkás novemberben megcsappant a vendégforgalom, ám a decemberi, januári napos időben újra megjelentek a sportolni vágyók.

NAGYKANIZSAI HÍREK

Megtartották a hagyományos Petőfi-ünnepet Nagykanizsán

Január elsején, a költő születésnapján ismét megtartotta a Petőfi-ünnepet a költő Deák téri szobránál a Nagykanizsai Polgári Egyesület – olvasható a Zalai Hírlapban. Az ünnepségnek 20 éves hagyománya van, a világjárvány sem tudta az elmúlt években megtörni. Olyannyira a kanizsaiak igényévé vált Petőfi újévnapi köszöntése, hogy a zárlat idején mécsesekkel egyénenként is lerótták tiszteletüket. Két szavalattal is emelték a megemlékezés fényét a szervezők, majd ünnepi beszédet Dobri Lajos, a Kanizsai Császár Huszárok vezetője mondott. Ezután az emlékezők helyeztek el mécseseket a szobornál, köztük Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő és Balogh László, a város polgármestere.

A kiskanizsai és a palini városrész postája is zárva marad

A bezárt kiskanizsai postahivatal előtt tartott hétfőn sajtótájékoztatót Balogh László polgármester Dénes Sándor és Tóth Nándor helyi képviselővel közösen – írja a Zalai Hírlap. A városvezető azt hangsúlyozta, hogy a baloldali ÉVE-frakció miatt hiúsult meg a városrészi posta újranyitása. Mint ismeretes, a Nagykanizsán bezárt négy postahivatalból egyet újra lehetett volna nyitni, amennyiben az önkormányzat vállalja a működtetés részbeni költségeit. A polgármester a kiskanizsai posta újranyitására tett javaslatot, ám a baloldali ÉVE-frakció ezt nem támogatta, helyette a palini városrész postájának működési költségeihez kívánt támogatást nyújtani, ám ez az összeg kevesebb volt, mint amennyit a Magyar Posta kért volna. Természetesen ilyen feltételek mellett a palini városrész postahivatalának újranyitása sem lehetséges, erről nemrég levélben kapott tájékoztatást a polgármester.

Még mindig menekülhet a megrémült kutya

A szilveszteri tűzijátékok és petárdák hangjától megrémült kutyák egyelőre nem kerültek az "Élettér" Állat- és Természetvédő Egyesület Ady utcai telephelyére, ám amelyik eb elszökött, elképzelhető, hogy napokkal később keresi a gazdáját. Ha valaki riadt, vagy éppen zavarodott kutyát talál és úgy érzi, képes arra, hogy megfogja, tegye meg. Főutakon vagy autópályák térségében azonban soha ne próbálkozzon senki befogni egyetlen négylábút sem. Manapság már vannak olyan benzinkutak, melyeken a chip leolvasható, ezért talán könnyebben azonosítható a gazda. Ha ez nem lehetséges és Nagykanizsán belül találnak kóborló állatot, akkor értesítsék az egyesületet és a gyepmester befogja azt. Külterületen pedig a területileg illetékes jegyző hivatott eljárni az ügyben – tájékoztatta a Zalai Hírlapot Varga Károlyné és Skanecz Tamás telepvezető.

KESZTHELYI HÍREK

Két tudományterületen is javított az agrár- és élettudományi egyetem

A gazdasági és a műszaki tudományokkal foglalkozó felsőoktatási intézmények között is a legjobbak közé került a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem a legfrissebb Times Higher Education rangsor szerint. A MATE az élettudományi lajstromban pedig tovább javította korábbi eredményeit – írja a Zalai Hírlap. A keszthelyi Georgikon campust is működtető egyetem az üzleti-gazdasági tudományterületi rangsorban a 601-800., a műszaki kategóriában pedig a 801-1000. pozíciót foglalja el a 2023-as listán. Mindkét új kategóriában elmondható, hogy más magyar egyetemekkel versenyképes, illetve azokat meghaladó helyet szerzett a MATE, emellett pedig az élettudományi rangsorban is javította relatív pozícióját.

Differenciáltan emelkednek a balatoni horgászjegyárak

A balatoni horgászjegyárakban 2023-ban 25-30 százalékos áremelkedés lenne indokolt, azonban a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. egy közvélemény-kutatást is alapul véve úgy döntött, hogy differenciáltan emeli az árakat - írja a zaol.hu. 2022-ben nem változtak a balatoni horgászjegyárak. A közismert gazdasági körülmények miatt vált szükségessé 2023-ra az áremelés, amit az engedélytulajdonos életkora és a fogási esélyek szerint differenciáltak. A jobb fogási esélyt biztosító jegytípusok (behúzós, általános, csónakos) árai nagyobb mértékben növekednek. A parti jegyek árai mérsékeltebben, átlagosan 16 százalékkal nőnek. Szintén kisebb mértékben emelkednek a 65 év feletti és az ifjúsági jegyárak, a gyermekjegy ára pedig változatlan marad.

Papp Gábor hévízi polgármester szerint 2023 reményeink hozója lehet

Nehéz év, amit magunk mögött hagyunk – fogalmazott újévi televíziós köszöntőjében Papp Gábor, Hévíz polgármestere, hozzátéve: eredményeik azért szerencsére voltak, vannak. Mint mondta: megújult a város zöld szíve, a véderdő, amely csodálatos, hangulatos programoknak adott helyet egész évben. Elkészült a Vörösmarty utcai beruházás és az egregyi kálvária is, amely a lelki töltődés fontos helyszínévé válhatott. Hévíz városmarketingjét díjakkal ismerték el a turizmus képviselői, ráadásul az előző évinél sokkal jobb eredményeket könyvelhetett el a település a vendégéjszakák tekintetében. A városvezető emlékeztetett: a hatalmasra növekedett energiaköltségek alaposan átírták a város költségvetését, hetente számolták újra és újra, hogyan tudnak megbirkózni a pénzügyi nehézségekkel úgy, hogy a szolgáltatásokat próbálják a megszokott színvonalon tartani.