Tavaly megalakulásának 10 éves évfordulóját ünnepelte a csesztregi klub, most újabb évtizedet kezdett a tagság.

Koccintás a dalkör tagjaival, jobbra Király Edit

Fotós: Korosa Titanilla / Zalai Hírlap

– Az elkövetkező időszakban kívánom, hogy barátságban, közösségben, egészségben maradjunk együtt, amit eddig közösen jól csináltunk, azt jó lenne megtartani – mondta Király Edit, majd a klub szervezeti működésére tért át. Mint mondta: hasznos lenne a csoport számára, ha a programok kialakításába többen bekapcsolódnának. A tagság egyetértésével felkérte Czupi Magdolnát, hogy segítse az önkormányzattal való együttműködést, a kirándulások szervezését és a pályázatok figyelését. Molnár Ferencné a dalkör felkészítése mellett kulturális területen segíti a vezetőség munkáját, a sport és szabadidős tevékenységek szervezésében Szabó Lászlóné segítségére számítanak. A faültetések megtartását, "kertbarát" előadások megrendezését Molnár Ferencre bízták, a rendezvények technikai előkészítésében Szilágyi Lászlóra számítanak, a hölgyek összefogásában, a közös főzések lebonyolításában Borsos Lászlónéra, a pénzügyek ellenőrzésében Szilágyi Lászlónéra.

Király Edit az idei tervezett programokról is szólt: januárban megünneplik a magyar kultúra napját, februárban színházlátogatás és előadás lesz. Márciusban nőnapi ünnepséget és ausztriai kirándulást terveznek. Áprilisban Zalabaksára kirándulnak kerékpárral, és ekkor lesz a lovászi nyugdíjasklub tekeversenye is. Májusban a lenti idősklub sportrendezvényén, júniusban Lovásziban a nyugdíjasklubok művészeti találkozóján képviseltetik magukat. Júliusban a csesztregi falunapon vesznek részt és újabb kirándulásra nyílik lehetőség. Augusztusban Kebelére utaznak aratási rendezvényre, szeptemberben kerékpártúrát tartanak, októberben lesz a kártyabajnokság a társklubokkal. November az advent jegyében koszorút kötnek, lesz gyertyagyújtás, decemberben részt vesznek a falukarácsonyon és batyus szilveszteri rendezvény megtartásáról is szó esett.