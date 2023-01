ZALAEGERSZEGI HÍREK

Várják a busszal közlekedők véleményét

Az utazási igények felmérése 2021 végétől 2022 nyaráig többlépcsős folyamatban történt utasszámlálással, az utasok megkérdezésével, a cégek igényeinek felmérésével. Az adatok alapján új, átfogó menetrendet készített a Volánbusz Zrt.- írja a zaol.hu. A tervezett változással a helyi közlekedés fenntarthatóbbá tétele mellett az is cél, hogy jelentősen javuljanak az átszállásmentes kapcsolatok, számos városrész között közlekedjen közvetlen járat, és a bevásárlóközpontok térsége is elérhető legyen közösségi közlekedéssel a nagyobb városrészekből. Az önkormányzat az észrevételeket 2023. január 16-ig a [email protected] e-mailcímen várja.

Kéményseprők köszöntöttek új évet a polgármesternél

Az új év alkalmából az első hivatali munkanapon, hétfőn fogadta hivatalában Balaicz Zoltán polgármester a kéményseprők jókívánságait – olvasható a Zalai Hírlapban. A néphagyomány szerint a kéményseprő szerencsét hoz, a 2023-as évben nagy szükség is lesz erre - mondta Balaicz Zoltán, amikor Kerkai Lászlót, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központjának Zala megyei vezetőhelyettesét és Fodor Sándor kéményseprőt fogadta. Hozzátette, a polgármesteren keresztül a média bevonásával a város minden lakójára vonatkoznak a jókívánságok. Zalaegerszegen az intézmények működtetése, az 1800 dolgozó munkahelye és a városi költségvetés is számít arra, hogy minél kevesebb áldozattal járjon az energiaválság kezelése.

A rádióadó cseréjét tervezi a Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft.

Nagyobb teljesítményű adóval folytatná tovább a műsorsugárzást az Egerszeg Rádió, tekintettel az új frekvenciapályázati feltételekre. Egyebek mellett ez is szerepel a Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft. idei előzetes üzleti tervében, amit a legutóbbi megyeszékhelyi közgyűlés tárgyalt meg - tájékoztat a Zalai Hírlap. Erre az évre az önkormányzati tulajdonú cég 111 millió forint nettó árbevétellel és 182 ezer forint adózott eredménnyel számolt. Az idei tervezést a gazdasági válság, az infláció és az energiaárak bizonytalansága nehezíti, ezért takarékos évre készülnek. A reklámbevételekben idén is számítanak a kormányzati megrendelésekre mind a tévé, mind a rádió esetében. Ezek mellett a helyi vállalkozások megmaradásában és az események, rendezvények számának emelkedésében is bíznak.

NAGYKANIZSAI HÍREK

Tűz ütött ki a nagykanizsai kórházban

Egy szekrényben ruhaneműk gyulladtak meg a Kanizsai Dorottya Kórházban hétfőn – írja a Zalai Hírlap. A megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője, Kósi Zsolt elmondta: a nagykanizsai, zalakarosi hivatásos tűzoltók egy vízsugárral eloltották a lángokat. Az eset során személyi sérülés nem történt, a kórház személyzete 16 embert kikísért a kórteremből, majd átszellőztették azt. Az esettel kapcsolatban megkerestük a kórházat, azonban nem kívántak nyilatkozni.

Az osztrák Alpokban síeltek a palini iskolások

A palini Inkey-iskola tanulói szüleikkel, valamint Kustor Zsófia Ágnes intézményvezető és Deregi László tanár vezetésével táboroztak az osztrák Alpok délkeleti részén található Koralpe sípályáin, első alkalommal – tájékoztat a zaol.hu. A tanórán kívüli sportolási lehetőségek bővítése érdekében szervezett programon a diákok kellemes környezetben és jó hóviszonyok között sajátították el a sportág alapjait. A 60 résztvevő élményekkel gazdagodva ismerkedhetett meg a síelés szépségével s a környék természeti értékeivel.

Átalakítják a háziorvosi körzeteket Lentiben

A jelenlegi négy helyett három, az alapellátás körébe tartozó felnőtt háziorvosi körzetet kíván kialakítani 2023. február 1-től a körzethatárok módosításával Lenti önkormányzata – olvasható a Zalai Hírlapban. Gondot jelentett már a tavalyi év utolsó időszakában is a háziorvosoknak, hogy a jelen gazdasági helyzetben a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által nyújtott központi finanszírozás nem követte a felmerülő kiadásaikat. A képviselő-testület emiatt döntött akkor arról, hogy a város átvállalja a háziorvosok támogatására a rendelők rezsiköltségét novembertől. A körzetek átalakítását indokolja továbbá, hogy az 1. számú körzet háziorvosa október elején benyújtotta felmondását, a háziorvosi feladatokat 2023. április 1-ig látja el, ezután az önkormányzatnak kell gondoskodnia az ellátásról. Emellett fontos szempont a döntés meghozatalában Lenti lakosságszámának csökkenése.

KESZTHELYI HÍREK

Fontos, hogy a gyerekeknek átadják az egyházi tradíciókat

Tál Zoltán, a keszthelyi Fő téri templom plébánosa megáldotta a Ranolder katolikus iskola osztálytermeit és egyéb helyiségeit a vízkereszt ünnepét követő első tanítási napon. Zoltán atya Őry Gábor igazgatóval együtt helyiségről helyiségre járt, s közösen imádkozott a gyerekekkel, majd szentelt vízzel meghintette a termeket. A katolikus intézmény vezetője a Zalai Hírlapnak elmondta, az iskola indulása óta hagyomány náluk a vízkereszthez kötődő áldás, amely inkább családi házaknál jellemző, de mivel minden egyházi ünnepet megtartanak, így természetesen ez sem maradhat ki a sorból.

A különleges bejglibe karamellizált alma is került

Egy balatongyöröki bejgli nyert az ínyenc kategóriában, s elhódította a legmagasabb pontszámért járó Auguszt Elemér-különdíjat is az Év bejglije versenyen, amelyet cukrászdák, vendéglátóhelyek és kézműves pékségek számára hirdettek meg – tájékoztat a zaol.hu. A viadalra hagyományos diós, illetve mákos, valamint ínyenc kategóriában lehetett nevezni. Utóbbi kategória aranyérmese a balatongyöröki Promenád Kávéház Mennyei ajándék névre hallgató bejglije lett, amit Vadócz Jenő készített. Ez egy fűszeres, pekándiós, karamellizált almás tekercs, amelyben a szerecsendió, a gyömbér, a szegfűbors és a fahéj adta meg a töltelék pikantériáját, s a hagyományos pozsonyi tésztába narancshéj is került. A diós bejglik mezőnyében kesztölci, a mákosok között pedig szegedi siker született.

Több száz tonna ponty a tóba

Tavaly a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. közel 305,6 tonna pontyot telepített a tóba – írja a zaol.hu. Bár haljelöléses vizsgálatokból tudható, az állomány az élőhelyi és táplálékviszonyok alapján oszlik el a tóban, nem a haltelepítések helye szerint, ennek dacára a horgászok igényeire tekintettel a Balaton három medencéje között nagyságrendileg egyenletesen osztották el a telepítést: a keletibe 98,7, a középsőbe 104,4, a nyugatiba 102 ,4 tonna került.