Manninger Jenő polgármester bejelentette: 30,8 millió forintot kap Keszthely a kormánytól, hogy a sportlétesítmény idei, megnövekedett energiaköltségeit finanszírozni tudja. A döntés indoka a magas színvonalú egyesületi és oktatói munka volt.

A többlettámogatás dr. Schmidt Ádám sportért felelős államtitkárnak és Nagy Bálint közlekedési államtitkárnak, a térség országgyűlési képviselőjének is köszönhető – szögezte le Manninger Jenő, hozzátéve: eddig is szerették volna egész évben nyitva tartani az uszodát, amelynek most már az anyagi háttere is megteremtődött.

A polgármester arról is tájékoztatott: az önkormányzat továbbra is tárgyal az MVM cégével egy energiaközösség alapításáról. Hozzátette: ha kialakítják ennek jogi hátterét és megszületnek a részletszabályok is, akkor Keszthelyen megvalósulhat az a korábbi elképzelés, amely szerint napelemparkot építenek, amelyre a fogyasztók csatlakozhatnak.

A jégpálya még heteken át szolgálja a kikapcsolódást

Fotós: Andras Belovari

Manninger Jenő elmondta: ez, első lépésben 100 családi ház számára elegendő energiaforrást jelent, s egyben kijelöli a jövő útját is, ami a jelenlegi világpolitikai helyzetben feltétlenül előremutató, hiszen az így megtermelt áram biztosan elérhető lesz.

A városvezető arról is beszélt, a Balaton-parton működő jégpálya a nagy érdeklődésre tekintettel továbbra is nyitva tart. A létesítményt az időjárás függvényében, várhatóan február második felében zárják be.