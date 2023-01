ZALAEGERSZEGI HÍREK

A magyar kultúra napja Zalaegerszegen – Díjakat adtak át a színházban

A Zalai Táncegyüttes, Berecz András és Besenczi Árpád igazgató közreműködésével tartották a magyar kultúra napi ünnepséget a Hevesi Sándor Színházban vasárnap este Zalaegerszegen – írja a zaol.hu. Zalaegerszegen nyolcadik alkalommal adtak át kitüntetéseket négy ágazat kulturális szakembereinek. A gálaesten díjazásban részesült Bednárikné Rácz Enikő, a Keresztury VMK igazgatóhelyettese, Dóráné Mészáros Anikó megyei könyvtárellátási csoportvezető, Molnár András, a Zala Megyei Levéltár címzetes igazgatója és Takács László régésztechnikus. A Kultúra Mecénása Díjat a Jadran-Mart Kft. kapta. Ugyancsak most vette át Babják Zoltán, Beregszász polgármestere a Zalaegerszegért díjat, ő nem tudott részt venni a decemberi ünnepségen.

Évindító találkozót tartott a VOSZ

Évindító összejövetelt tartott a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének Zala Megyei Szervezete a Hotel Arany Bárány télikertjében pénteken – olvasható a Zalai Hírlapban. A programon mintegy száz fő vett részt, akiket Balaicz Zoltán polgármester és Balogh Ádám megyei elnök köszöntött, majd kerekasztal-beszélgetésen tekintettek vissza az elmúlt év gazdasági eredményeire. A rendezvényen Geszti Péter dalszövegíró és reklámszakember tartott motivációs előadást. Az esemény jó alkalom volt arra is, hogy a jelenlévők kötetlenül beszélgessenek a már meglévő vagy éppen leendő üzletek, vállalkozások fejlesztése érdekében.

Jelentős támogatást kapott a ZVE

Jelentős támogatást kapott szombaton a több mint ötvenéves Zalaegerszegi Vívó Egylet. Dr. Palkovics László volt miniszter érkezett a jó hírrel, miszerint 2023-ban és 2024-ben húsz-húsz millió forintot kap működéséhez az egyesület – tájékoztat a zaol.hu. A bejelentésen részt vett az olimpiai és világbajnok Pézsa Tibor, minden idők egyik legsikeresebb magyar vívója, mesteredzője. Az egyesület nevében Darabos Géza, a ZVE elnöke köszönte meg a felajánlást, ami nagyban segíti őket abban, hogy eljuthassanak a nemzetközi versenyekre, illetve a háromszorosára nőtt rezsiköltséget állni tudják. Hozzáette, egyre több eredményes és sikeres sportolójuk van, így sokat jelent a kétszer húsz millió forint, ami szinte az egész éves működési költségüket takarja.

NAGYKANIZSAI HÍREK

Városi ünnepséget tartottak a magyar kultúra napja alkalmából Nagykanizsán

Szombaton Nagykanizsán a Hevesi Sándor Művelődési Központban tartották a városi ünnepséget a magyar kultúra napja alkalmából, ahol kitüntetéseket is átadtak. Köszöntőt mondott a rendezvényen Balogh László, Nagykanizsa polgármestere – olvasható a Zalai Hírlapban. Ünnepélyes pillanatok következtek ezután, a város közművelődési és közgyűjteményi intézményeiben hivatásukat gyakorlók kitüntetésben részesültek kiváló kultúraközvetítői munkájuk elismeréseként. Kitüntetést vehetett át Kunics Zsuzsanna történész-muzeológus, a Thúry György Múzeum munkatársa, Schmidt Judit, a Halis István Városi Könyvtár segédkönyvtárosa, valamint Tóth István "Csonti", a Móricz Zsigmond Művelődési Ház és a Zalagyöngye Művészeti Műhely vezetője. Ezután Gábris Jácint, az önkormányzat oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottságának elnöke nyitotta meg a Szikrák Táncegyüttes „Szív rejti – lélek takarja” című műsorát.

Hétfőtől ideiglenesen megváltozott a nagykanizsai Garay utca forgalmi rendje

A város közterületeinek karbantartása miatt ideiglenes forgalmirend-változás lesz január 26-ig, csütörtökig a nagykanizsai Garay utcában – tájékoztatta a zaol.hu hírportált a Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt. és a Netta Pannonia Kft. A városüzemeltetést végző cégek ebben az időszakban szárazág-mentesítést és közterület-takarítást végeznek a Garay utca páros oldalán található hársfákon, s a parkoló területén. A cégek kérik, hogy az előbb említett időszakokban az adott szakaszon parkoló gépjárművekkel az adott napon 7.30 órától szíveskedjenek a környékbeli utcákba és parkolóhelyekre átállni. Az adott napi munkavégzés befejezésének várható ideje 16 óra.

Telt ház előtt szerepelt a Tankcsapda Nagykanizsán

Közel másfél évtizede, 2009-ben járt utoljára Nagykanizsán Magyarország első számú rockzenekara, a Tankcsapda, így nem meglepő, hogy a Lukács László énekes-basszusgitáros, Sidlovics Gábor gitáros és Fejes Tamás összetételű trió péntek este zsúfolásig telt ház előtt lépett fel a VOKE Kodály Zoltán Művelődési Házban – írja a Zalai Hírlap. A debreceni zenekar ezen a helyszínen indította 2023-as turnéját, amelynek programjába – ahogy Lukács is fogalmazott – számos olyan dal került be, amit eddig élőben Nagykanizsán még soha nem játszottak, nem játszhattak el.

KESZTHELYI HÍREK

Többlettámogatást kapott Keszthely - Plusz 30 millió forint az uszoda működtetésére

Többlettámogatást kapott Keszthely az uszoda működtetésére, így a tervek szerint egész évben nyitva lesz a létesítmény – olvasható a Zalai Hírlapban. Manninger Jenő polgármester bejelentette: 30,8 millió forintot kap Keszthely a kormánytól, hogy a sportlétesítmény idei, megnövekedett energiaköltségeit finanszírozni tudja. A döntés indoka a magas színvonalú egyesületi és oktatói munka volt. A többlettámogatás dr. Schmidt Ádám sportért felelős államtitkárnak és Nagy Bálint közlekedési államtitkárnak, a térség országgyűlési képviselőjének is köszönhető – szögezte le Manninger Jenő, hozzátéve: eddig is szerették volna egész évben nyitva tartani az uszodát, aminek most már az anyagi háttere is megteremtődött.

Bővült a ZMVA keszthelyi irodájának tevékenysége

Most már VOSZ Pontként is működik a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Keszthelyi Vállalkozásfejlesztési Irodája. Erről írtak alá megállapodást az érintett felek a zalaegerszegi Megyeházán pénteken – írja a Zalai Hírlap. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségével kötött megállapodás lehetővé teszi a Széchenyi Kártya Program hiteltermékei vállalkozások általi igénylésének helyben történő befogadásával kapcsolatos ügyintézését, hangzott el a sajtótájékoztatón. Elhangzott továbbá, hogy a Széchenyi Program két évtizede alatt a VOSZ 4 ezer milliárd forintnyi hitelkihelyezést bonyolított, amit mintegy 360 ezer vállalkozás vett igénybe. A program megkerülhetetlen gazdaságpolitikai tényező lett, mondta Gesztesi Béla, a VOSZ ügyvezető igazgatója.

Közös istentiszteletet tartottak az ökumenikus imahét alkalmából Hévízen

Közös istentiszteletet tartottak az ökumenikus imahét alkalmából a Hévízen, illetve az Alsópáhokon működő felekezetek – tájékoztat a zaol.hu. Már ötödik éve tartanak közös istentiszteletet a hévízi, illetve alsópáhoki gyülekezetek az ökumenikus imahéten. A világméretű kezdeményezés idei jelmondata az Ézsaiás próféta könyvéből vett idézet volt: „Tanuljatok meg jót cselekedni, törekedjetek az igazságra és a békességre.”