ZALAEGERSZEGI HÍREK

Fiatal táncosok versenyeztek Csatárban a hét végén

Második alkalommal rendezte meg az önkormányzat az Értékek Tisztán Egyesülettel közösen a Kincskereső című Zala vármegyei gyermek és ifjúsági szólótáncversenyt. Az egyesületet képviselő Rácz Petra a zaol.hu-nak elmondta: a megméretéssel a tehetséges fiataloknak kívántak bemutatkozási lehetőséget biztosítani. Ezzel kapcsolódnak az Örökség Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Népművészeti Egyesület felmenő rendszerű országos versenyéhez is.

Vigh László országgyűlési képviselő köszöntőjében úgy fogalmazott: kultúránk megőrzésében nagyon fontos a példamutatás, és ezek a gyerekek ebben az élen járnak. A versenyen a 4-18 éves korú táncosok 60 produkcióját értékelte a zsűri. A nap legkiemelkedőbb teljesítményéért Csatári Csengő Táncos címet kapott Major Sámuel, Major Simon, Lipusz Bendegúz és Tóth Szabolcs.

Tamburaszóra nyert a Split a ZTK ellen a férfi teke Bajnokok Ligájában

A versenysorozatban a negyeddöntőknél tartanak a csapatok, a magyar bajnok ZTK-FMVas pedig a horvátországi Splitbe látogatott. A párharc első mérkőzésén a Split 6:2-re győzött, a végeredmény tehát lehetett volna szorosabb is, ám a zalaiak célja teljesült: a négyes döntőbe kerülés három hét múlva, az egerszegi visszavágón dől majd el.

Takács László, a ZTK elnöke a helyszínről úgy értékelt a zaol.hu-nak: a hazai csapat nem fogott ki jó napot, nagyjából 100 fával elmaradt saját legjobbjától, a ZTK azonban nem tudta ezt kihasználni. A zalai elnök említést tett a spliti drukkerekről is, akik elképesztő lelkesedéssel szurkoltak, egy tamburazenekar például végig horvát népzenét játszott, ehhez nem volt könnyű alkalmazkodni.

- Nem volt persze sportszerűtlen, nekem tetszett is a hangulat, csak számunkra volt nagyon szokatlan. De a lényeg: a továbbjutás Zalaegerszegen dől majd el – mondta Takács László.

Jubileumi díszoklevelet igényelhetnek a nyugalmazott pedagógusok Zalaegerszegen

A polgármesteri hivatal felhívása szerint az idén is ünnepélyes keretek közt köszöntik azokat a hivatásukat Zalaegerszegen gyakorló óvodapedagógusokat, tanítókat és tanárokat, akik 50, 60, 65, 70 vagy 75 esztendővel ezelőtt kapták kézhez első oklevelüket. A díszoklevél-kérelem benyújtásához szükséges adatlap a Polgármesteri Hivatal földszintjén vehető át.

A hivatal kéri az érintetteket, hogy február 1-től február 15-ig adategyeztetés céljából személyesen vagy megbízottjuk útján juttassák el a kért dokumentumokat és a kitöltött adatlapot a Polgármesteri Kabinet címére. A jubiláló pedagógusok munkáját elismerő ünnepséget és az arany-, gyémánt-, vas-, rubin-, illetve gránitdiplomák átadását az ősszel rendezik meg a vármegyeszékhelyen.

NAGYKANIZSAI HÍREK

Kanizsai győzelem született a sakk szuperligában

A Tuxera Aquaprofit NSK sakk Szuperligában bajnoki címvédő csapata a sereghajtó Dr. Hetényihez látogatott, és célja a minél nagyobb arányú győzelem volt. A vendégek határozottak voltak a fővárosi bajnoki találkozón, csak az egyes és hármas táblánál volt akkora a csatározás, hogy később dőljön el a pontok sorsa. Ugyanakkor Balogh Csaba és Márkus Róbert is győzelemmel abszolválta végül a partiját, így mindössze két remi mellett, valamennyi sakktáblán nagykanizsai győzelem született. A dél-zalaiak ezzel feljöttek közvetlenül a listavezető Paks mellé a bajnoki táblázaton.

​Kilencedik alkalommal tartották meg a PENdroid versenyt Kanizsán

Zala vármegyét három középiskolás csapat képviselte a Pannon Egyetem helyi Körforgásos Gazdaság Egyetemi Központjában megtartott országos informatikai verseny döntőjében. A program részleteiről az egyetemi campus nevében dr. Jaskó Szilárd tanszékvezető egyetemi docens nyilatkozott a zaol.hu-nak. Elmondta: az ötlet elindításakor azt a célt tűzték ki, hogy országosan egyedi, informatikai rétegversenyt alapítsanak a középiskolás korosztálynak, ami nem a szokványos tananyagokra épül. – Fontos, hogy itt a döntéseket csapatban kell meghozni, ami a jövőjük szempontjából is kulcsfontosságú lehet – fogalmazott a tanszékvezető. Zala vármegyéből a döntőbe jutott a "BLGDroid", vagyis a kanizsai Batthyány-gimnázium csapata, a "Cseri-Droid" a Cserháti-technikumból és a "SteepDive Studio" a zalaegerszegi Csány-technikumból. A "Cseri-Droid" kétfős gárdája például a Földet elpusztítani készülő apokalipszis megoldására készített programot.

14 gólt rúgott felkészülési mérkőzésen a Nagykanizsa

A labdarúgó NB III Nyugati-csoportjának február 12-ei rajtjára készülő mindhárom zalai csapat játszott előkészületi mérkőzést szombaton. Az FC Nagykanizsa 14-0-ra nyert a Dombóvár ellen. A Tolna megyei I. osztályú bajnokság éllovasa volt tehát a vendég Kanizsán, a két csapat közti különbség pedig még nagyobb is lett annál, amit az osztálykülönbség indokolna.

- A felkészülés legkeményebb hetén vagyunk túl, azt hittem, kicsit enervált lesz a csapat, de a fiúk remekül teljesítettek - fogalmazott Gombos Zsolt, a kanizsaiak edzője. - Elégedett vagyok a hozzáállással és az eddig elvégzett munkával, a bajnoki rajtra készen leszünk - mondta.

A Nagykanizsa kedden este fél hétkor játszik edzőmeccset hazai környezetben a Semjénházával, a bajnoki főpróba pedig vasárnap 11 órakor következik Kanizsán, a horvát harmadosztályú Kapronca ellen – írja a Zalai Hírlap.

KESZTHELYI HÍREK

A keszthelyi önkormányzat keretet hoz létre, hogy segítse a rászorulókat

Nőnek a temetkezési, sírhelymegváltási díjak Keszthelyen, ugyanakkor az önkormányzat a rászorulók segítségére siet. Erről is beszélt a testületi ülést követő sajtótájékoztatóján Manninger Jenő polgármester. Többségében a díjemelés nem haladja meg az infláció mértékét, azonban vannak olyan tételek, amelyeknél a VÜZ Kft. javaslata nyomán ennél nagyobb arányú a drágulás, amit racionális gazdasági számításokkal támasztott alá a cég. Mint a polgármester elmondta, ezentúl nemcsak temetkezési segély igényelhető, hanem a parcella-újramegváltásra is kaphatnak pénzügyi segítséget az önkormányzattól a rászorulók. Manninger Jenő beszélt arról is, hogy megegyeztek a Keszthelyi Kilométerek futóverseny szervezőivel, így ennek időpontja idén nem pünkösdkor, hanem a szeptember 23-i hétvégén lesz.

A rezsiköltségek csökkentésére törekszenek Gyenesdiáson

Eredményes, mozgalmas és sikeres esztendőt zárt a nyugat-balatoni nagyközség 2022-ben, s idénre is hasonló folytatást tervez – hangzott el Gyenesdiás immár tizedik évindító fogadásán. Gál Lajos polgármester úgy fogalmazott: újfent jár a köszönet Gyenesdiás munkahelyteremtő és adófizető vállalkozóinak, befektetőinek

– Településünk erősödik általuk, hiszen a Covid időszaka alatt is mintegy 120 vállalkozással gyarapodtunk, és a település lélekszáma is nőtt: ma már több mint 4300-an vagyunk – emelte ki a Balaton-parti település első embere.

Nagy Bálint közlekedési államtitkár, a térség országgyűlési képviselője a Zalai Hírlap tudósítása szerint elmondta: az Építési és Közlekedési Minisztériumban azon dolgoznak, hogy olyan tömegközlekedési bérletrendszert vezessenek be idén tavasztól, amely megyei, illetve országos szinten is segíteni tudja az egyes embereket, a közösségeket és a gazdaságot.

Díszoklevelet igényelhetnek a Keszthelyen tanított nyugalmazott pedagógusok

Manninger Jenő polgármester felhívása szerint aki legalább 30 évet dolgozott pedagóguspályán, és 50, 60, 65 vagy 70 éve diplomázott, arany, gyémánt, vas, illetve rubin díszoklevelet kaphat. A kérelmeket a keszthelyi polgármesteri hivatalhoz lehet benyújtani március 3-ig – olvasható a Zalai Hírlapban. A kérelemhez csatolni kell a végzettséget igazoló oklevél másolatát, rövid szakmai önéletrajzot, a munkaviszonyra vonatkozó igazolás másolatát, az adószámot és tajszámot, valamint a kérelmező lakcímét és telefonszámát.