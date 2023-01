Az alsópáhoki Kvárta Mátyás freestyle futballistáról már több alkalommal írtunk, aki aztán leginkább a zsűrizés felé fordult, de nemrég úgy döntött, 31 évesen van még benne annyi, hogy felvegye a ritmust az újabb generációval. A "művésznevén" Kvartamként ismert alsópáhoki sportember újra beszállt a versenyzésbe, ám folyamatosan aktív maradt. Például olyan reklámfilmekben láthattuk, ahol világmárkák promócióiban trükközött társaival.

Többször írtunk róla, 2018-ban például a prágai Superball világbajnokságon ezüstérmet szerzett a legjobb kombináció kategóriában. Most azt kérdeztük tőle, mi vezette vissza a versenyzéshez.

- Ez egy jó kérdés – válaszolta. – Megérkezett a fiatal generáció és a harmadik ikszet átlépve úgy gondoltam, ne csak azt lássák, hogy zsűrizek, hanem azt is, hogy azért még versenyképes vagyok. Hozzáteszem, a zsűrizés is egy komoly feladat, de úgy voltam vele, hogy a sok munka mellett 2022-re felkészülök a Red Bull Street Style hazai versenyére. A visszatérésemmel itthon szerettem volna bizonyítani, ami először a bajnoki döntőig volt elég, majd év végére sikerült két versenyszámban is első helyezést elérnem a magyar bajnokságon. Négy kategóriát rendeztek, ebből kettőt, a legjobb trükköt és az Iron Mant megnyertem, ami mindenki számára nagy kihívás, hiszen fizikálisan is megterhelő. Ez az év végi verseny kárpótolt, és úgy gondolom, hogy 2023-ban újra felkészülök a Red Bull-sorozatra.

Kvárta Mátyás kezében a nemrég szerzett két elsőségéért járó kupával

Kvárta Mátyás egyébként 2018-2022 között sem tétlenkedett, de persze neki és társai számára is közbejött a Covid-időszak. Mint mondta, 2020-ban és 2021-ben is aktív volt, főleg online versenyeken. 2020-ban a magyar bajnokságon első helyezést ért el, 2021-ben pedig az a megtiszteltetés érte, hogy a Red Bull Street Style világbajnokság egyik zsűritagja lehetett. A már említett Red Bull Street Style-on oline is indult, az ötszáz nevező közül a 32 közé jutott be, így egyike volt a legtovább jutó két magyarnak. A másik a négyszeres női világbajnok Szász Kitti volt, aki harmadik lett a lányok között.

- Szász Kittivel van közös produkciónk, kollaborációnk - említette Kvárta Mátyás. – Általában vállalati rendezvényeken, vagy éppen meccseken lépünk fel. Továbbra is megvannak ezek a lehetőségek, melyekkel élni fogok, de persze, ahogy említettem, azért a versenyzéshez egyre inkább visszatérek.

Egy a sok trükkje közül.

Arra a kérdésre pedig, hogy mennyire érzi magát még versenyképesnek, illetve a freestyle-ban időben (életkorban) meddig lehet elmenni, érdekes választ adott.

- Öregnek semmiképpen nem mondanám magam, viszont a 31 évemmel mondjuk azt, hogy veteránnak számítok – kaptuk a választ. – Van, aki negyven felett is tolja, de harminc felett még bőven vannak lehetőségek. Ez az az műfaj, amit 16-17 évesen már egész jól lehet művelni a 20-30-as évekig. A fellépésekre pedig még legalább tízéves távlatot látok. A férfi freestyle-osok között idehaza azért még a Szabados Ádám, Hajagos Máté és Kvárta Mátyás név a legismertebbek közé tartozik (a Kvartam-videók és -trükkök továbbra is megtalálhatók a Tik-Tokon és az Instagramon).

A Pelétől kapott mez bekeretezve.

Az alsópáhoki fiatalember megemlítette, hogy a nyáron jólesett neki a gesztus, hogy Alsópáhok önkormányzata elismerést adott át neki, és egy szomorú apropó kapcsán is felelevenített velünk egy korábbi élményét. 2017-ben Barcelonában járt versenyen, amelynek sztárvendége a napokban elbúcsúztatott futballkirály, Pelé volt. Akkori cikkünkben Kvárta Mátyás hatalmas élményként írta le a Fekete Gyöngyszemmel való találkozást. És persze most is szóba hozta.

- Egy barátom küldte a hírt, hogy meghalt Pelé, a hírekben csak ezután kezdett el szerepelni, és nagyon szomorúan hallottam – mondta Kvárta Mátyás. – Azt gondolom, hálásnak és szerencsésnek kell éreznem magam, hogy találkozhattam annak idején vele. A Play like Pelé online verseny hazai megnyerésével jutottam ki Barcelonába Árvai Kristóffal és Bognár Dániellel örök élmény marad, hiszen a legjobb barátaimmal vehettem részt azon az eseményen, ahol ő is ott volt, és egy egész napot tölthettünk vele közösen. Nem volt semmiféle protokoll, rendkívül alázatos, szimpatikus embert ismertem meg személyében, aki szinte egy volt közülünk, és bárki, bármit kérdezhetett tőle. Ráadásul akkor Barcelonában rendeztek egy házi freestyle bajnokságot ahol a torna legjobb freestylerének járó díjat kaptam meg, amiért egy Pelé által dedikált mezt vehettem át személyesen, ma is megvan odahaza a falon bekeretezve. Én nem láthattam őt élőben futballozni, csak felvételekről, de az, hogy találkozhattam vele élőben, kitörölhetetlen marad számomra.