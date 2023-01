Ezt fogalmazta meg bevezetőjében Vigh László országgyűlési képviselő a ZalaZone Autóipari Tesztpálya fogadóépületében pénteken tartott évindító sajtótájékoztatón. A következő időszak döntéseinél figyelemmel kell lenni arra, hogy Kínából újraindult a koronavírus, a szomszédunkban háború zajlik, a déli határon a migrációs helyzet nem javul. Biztosítani kell a folyamatos energiaellátást és az alapvető élelmiszereket, tette hozzá. Zalát és a megyeszékhelyet érintően leszögezte, folytatni kívánják a fejlesztéseket. A Magyar falu program eddigi három sikeres éve után az elérendő cél: tíz év alatt felújítani minden faluban az utakat, járdákat, közintézményeket, szögezte le.

A magyar államigazgatás visszatért a történelmi hagyományokhoz, de ez nem előzmény nélküli, hiszen 2013-ban a járások visszaállításával megtörtént az első lépés ezen az úton, utalt a vármegye elnevezés bevezetésére dr. Sifter Rózsa főispán. Ez nem a múlt felidézését jelentette, hiszen a járásokkal sikerült racionalizálni az államigazgatást. Ennek eredményeként az apró falvakban élők is egyenlő eséllyel juthatnak hozzá az államigazgatási szolgáltatásokhoz, tette hozzá. Szólt arról is, hogy ez évben várhatóan a digitalizáció terén tesznek előrelépést és példaként a földforgalmi ügyintézést említette, amit teljesen elektronikus útra állítanak át. Ez segíti a gazdaság fejlődését, javítja a földforgalom biztonságát, lerövidíti, bürokráciamentessé teszi az ügyintézést. A digitalizációnak köszönhetően a kormányablakokban is lerövidül és lehetőség szerint papírmentessé válik az államigazgatási szolgáltatás. Tervezik még egy kormányablak-busz beszerzését, ami a kistelepüléseken élők számra teszi egyszerűen elérhetővé az ügyintézést.

Megújuló energiát termelő egységek, nap- illetve szélerőművek kiépítését tervezik a járműipari tesztpályán. Ezek szigetüzemben működnének, és akkumulátorokban vagy hidrogént előállítva tárolják az éppen fel nem használt áramot. Erről dr. Palkovics László professzor, a győri Széchenyi István Egyetemet fenntartó alapítvány kuratóriumának elnöke beszélt. A ZalaZONE Ipari Park példát akar mutatni, miként lehet a megújuló energiaforrásokat használni, ezzel enyhíteni a kiszolgáltatottságot. Azzal, hogy a Széchenyi-egyetem tulajdonba kapta Autóipari Próbapálya Zala Kft.-t, a ZalaZONE Ipari Park Zrt.-t, még jobban megerősödött a kötődése Zalaegerszeghez, szögezte le. Ezt további lehetőségeket biztosít egyetemi képzésben, kutatásban, hatással lesz a szakképzésre, a duális oktatásra, mondta, majd így folytatta, válságok jönnek, mennek, de mindig elmúlnak, arra kell készülni, amikor véget ért, hogy megerősödve jöjjünk ki belőle. Zalának, Zalaegerszegnek minden esélye megvan erre, fejezte ki meggyőződését

Szavait követően Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere úgy fogalmazott, a megye és a város sikereinek titka az összefogás. A sajtótájékoztató résztvevői mindig közösen dolgoztak a városért, tette hozzá. Az idei fejlesztések sorából elsőként a munkahelyeket teremtő beruházásokat említette: üzemcsarnokot épít a Europtec Kft., elkészül a Magyar Posta logisztikai központja, a call-centereket működtető a Binax CC Kft. bővít, csak ezek háromszáznál több új álláslehetőséget jelentenek.