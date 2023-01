December elején több üzletben is végigböngésztem a mikulásvirág-kínálatot, de egyik növénnyel kapcsolatban sem kerített hatalmába a "szerelem első látásra" érzése, viszont megakadt a szemem néhány haldokló gumóson. A leveleik tövig levágva, mellettük feltörekvő, apró, sápatagzöld gubó jelezte, megfelelő körülmények között akár virágoznának is. Igaz, erre nem sok esélyt láttam, mégis kiválasztottam két viszonylag életképesnek mutatkozó lelencet, megvettem és hazavittem őket. Reménytelen állapotukra tekintettel 50 százalékkal le is voltak árazva, de nem ez nyomta a legtöbbet a latba. Ez a növény volt ugyanis édesanyám kedvenc cserepes virága, sokat vesződött vele, de nagy szeretettel nevelgette, nyáron kivitte az udvarra, ősszel bevitte a verandára, öntözte, s amíg bimbót nem hozott, másik cseréppel beborította. Hosszú virágszárára tekintettel "Szent József botjának" nevezte, egy virágboltos szerint azonban az előkelő "amaryllis" név illeti meg.

Először a fehér, majd néhány nap múlva, kissé rövidebb virágszálon, a piros virágú is kinyílt

Fotós: Fincza Zsuzsa

Az már csak később derült ki, hogy a gyönyörű virág az amarylliszfélék (Amaryllidaceae) családjába tartozó, körülbelül 90 fajjal és több mint 600 hibriddel rendelkező Hippeastrum nemzetség tagja. Eredetileg Mexikó, a Karib-térség és Dél-Amerika trópusi vidékein őshonos. Lágyszárú, hagymás növény, nagy, trombita alakú, különböző mintázatú virágokkal, a hibridek még extravagánsabbak. A Hippeastrumot nemcsak Magyarhonban, hanem világszerte gyakran, de helytelenül amaryllisnek nevezik. A "Hippeastrum" név a "ló" (hippeus) és a "csillag" (astron) görög szavak kombinációja, "lovagcsillagot" jelent, utalva a virág csillagszerű formájára. Alkaloidokat is tartalmazó hagymája mérgező a háziállatokra, sőt, az emberre is. Lenyelése hányingert, hányás és hasmenést okozhat - feldolgozva azonban gyógyászati értékkel bír, a belőle készített medicinát asztma, hörghurut, székrekedés és Alzheimer-kór kezelésére használják. A virágok szimbolikájában a lovagcsillag az elszántság, a szépség és a szerelem szimbóluma.

A Hippeastrumot a 19. század elején különítették el az Amaryllis-nemzetségtől. Hasonló az alakjuk azzal a különbséggel, hogy a lovagcsillag szára üreges és cserépben is nevelhető. Az Amaryllis-nemzetségnek csak két virágzó faja van: az A. Belladonna és az A. Paradisicola.

A Single White 50 centis virágszáron hozta a hatalmas fehér virágtölcsérét (a háttérben az udvaron egy feketerigó almát csipeget)

Fotós: Fincza Zsuzsa

A két cserép virággal hazatérve több gondozási útmutatót is végigböngésztem - gyakran ellenkező tanácsaikkal sikerült alaposan összezavarniuk. Végül azt a szisztémát választottam, amelyik a legjobban emlékeztetett édesanyám bevált módszerére. A legfontosabb: a Hippeastrum hagymáját nem érheti fagy és nem szabad vízben állnia, mert elrohad. A növénynek meghatározott éves életciklusa van, amit szigorúan követni kell, mi, a két lelenccel ebbe akkor léptünk be, amikor már "felébredtek", leveleket hajtottak, és kezdtek kibújni a virágszárak is. A konyhaablak párkányán találtam számukra helyet, így a megfelelő hőmérséklet mellett napfényben is részük van, s szem előtt lévén nem feledkezem el gondoskodni róluk. Az elhervadt virágokat majd el lehet távolítani, tavasszal ki lehet tenni őket a szabadba, esetleg cseréppel együtt ki is lehet ültetni. A következő hónapokban még öntözzük és tápoldatozzuk őket: hadd növesszék a gumójukat. A virágzás kiváltásához a növénynek nyugalmi időszakra van szüksége - a nyár végén csökkentsük, majd szüntessük meg az öntözését, leszáradt leveleit vágjuk le. Ebben a szakaszban lovagcsillagunk hagymáját két hónapon át tartsuk sötét, hűvös, de fagymentes helyen. A pihenőciklus után "ébresszük fel", ha kinőtte a cserepét, ültessük át jó minőségű komposzttal tele, de nem sokkal nagyobb edénybe, úgy, hogy a hagymának csak az alsó fele legyen a földben. Egyszer jól öntözzük be, vigyük félig világos, meleg helyre, de ne öntözzük tovább, egészen addig, amíg a virágszárak jól láthatóvá nem válnak - ezután törekedjünk rá, hogy a földje végig nedves maradjon, de a hagyma s a gyökerek ne álljanak a vízben.

Először a fehér lovagcsillag bontotta ki szirmait

Fotós: Fincza Zsuzsa

Egy jó tanács: a kicsi sarjhagymákat hagyjuk több évre a szülőnövény mellett, mert csak hosszú idő után érik el azt a méretet, ami ahhoz szükséges, hogy saját virágot hozzanak. Végül elég nagyok lesznek ahhoz, hogy egyedül is növekedjenek, ehhez elengedhetetlen, hogy saját gyökerük legyen. Ekkor válasszuk le az anyahagymáról, úgy, hogy feltétlenül megmaradjon a gyökere.