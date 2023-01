A neves oktatáskutatók mellett a kar tanárai, szakmai partnerei is részt vettek az előadásokon és a jövő egyeteméről folytatott eszmecserére lehetőséget adó panelbeszélgetéseken. A zalaegerszegi egyetemi kampuszon csütörtökön a felsőoktatás jövőjéről tartott szakmai tanácskozást köszöntötte Vigh László országgyűlési képviselő, aki a gazdaság fejlődése révén megjelenő új munkaerőpiaci és munkavállaló igényekről szólt, amelyet az egyetemek hivatottak kielégíteni magasan képzett hallgatók kibocsátásával. Mint mondta, az egerszegi egyetemi kar a mérnökképzéssel éppen ebbe az irányba tart, a felsőfokú tanulás új irányainak kidolgozásával. Dr. Vadvári Tibor, Zalaegerszeg alpolgármestere, aki maga is ismeri az intézményt oktatóként, a digitalizáció adta lehetőségek és az egyetemi tervek összhangját hangsúlyozta. Dr. Németh István, az egyetemi központ főigazgatója, a Pannon Egyetem stratégiai rektorhelyettese bemutatta az úgynevezett felhő kampusz már kidolgozott terveit, egyes bevezetett elemeit. A hagyományos frontális oktatási módszertan helyett a projektalapú tanulásra helyeződik a hangsúly, a diákok tanáraik mentorálása és a vállalati szférában szerzett ismeretek alkalmazása mellett problémákat oldanak meg, ahelyett, hogy visszamondanák az előadásokon hallottakat.

"A világ akkor is megy előre, ha mi nem tartunk vele", mondta a professzor, a zalai válasz kész a kihívásra, egyedülálló csapat jött össze, hogy a "repülőgépet menet közben szerelje", azaz az oktatást működés közben helyezze merőben új alapokra. Zalaegerszegen a gazdaságtudomány, az informatika és a mérnökképzés hallgatói működhetnek együtt a projektalapú tanulás keretében, amikor nem átgyúrják őket a poroszutas elavult módszerekkel, hanem megtalálják a személyes kompetenciáikat. Mivel ma már a robotok el tudják végezni az alacsony hozzáadott értéket hordozó feladatokat, a kreatív, kooperációra képes, magasan kvalifikált fiatalokra van szükség, hangsúlyozta dr. Németh István. A projektek sikeres megvalósításához szükséges ismeretek átadását tehát a felhőkampusz biztosítja, ami maga a személyre szabott virtuális oktatási környezet. A felhőkampuszban az egyetem minden szakmai egysége, további egyetemek – külföldi intézmények is – és az ipar, a gazdaság szereplői működnek együtt, elérhetővé téve saját tudásbázisukat ott is, ahol eddig nem volt elérhető.

A tanácskozáson dr. Setényi János, a Mathias Corvinus Collegium Tanuláskutató Intézetének igazgatója tartott nemzetközi vizsgálatokra támaszkodó előadást a gyorsan változó világra reagálni kénytelen oktatás jelenlegi gondjaira, és lehetséges megoldásaira. Mondandóját későbbi cikkben foglaljuk össze.