Szabadon átjárható a határ – végleg felnyitották a sorompókat Letenyénél

A schengeni övezet tagja lett január elsejével Horvátország, ezáltal az uniós belső határokon – vagyis Horvátország és Szlovénia, valamint Horvátország és Magyarország között is – megszűnt az ellenőrzés – olvasható a Zalai Hírlapban. Letenyénél szilveszter éjszakáján jelképesen végleg felnyitották a sorompókat. Gordan Grlic Radman horvát kül- és Európa-ügyi miniszter, Horvátország volt budapesti nagykövete mindkét ország számára fontos történelmi lépésnek nevezte hazája schengeni övezethez történő csatlakozását. Köszönetet mondott Magyarországnak azért a baráti támogatásért, amivel hazánk hozzájárult, hogy bekövetkezhessen ez a pillanat, illetve azt is kiemelte, hogy a határ szabad átjárhatósága két olyan ország számára adhatja meg a további turisztikai és gazdasági fellendülés lehetőségét, amiket 800 éves közös történelmi múlt köt össze. Horvátország 2023-ra két stratégiai cél teljesített, hiszen nemcsak a schengeni övezetnek vált tagjává, hanem az eurózónának is, január elsejével hazájában az euró vált hivatalos fizetőeszközzé.

A szolgálatban lévőket köszöntötte a polgármester Pacsán

Az év utolsó napján köszöntötte a szolgálatban lévőket a Pacsa polgármestere, Kelemen Tamás – írja a zaol.hu. A 18 település biztonságát vigyázó pacsai rendőrőrs képviseletében Salamon Norbert főtörzszászlós, körzeti megbízott vette át a köszönetet jelképező csomagot. Az Országos Mentőszolgálat pacsai állomásán az év utolsó éjszakáján és az újév első óráiban, 0-24 órában szolgálatot teljesítő Póczak Zsolt mentőtechnikus és Békési Anna mentőápoló fogadta Kelemen Tamás polgármestert, aki az egész település nevében mondott köszönetet az éves helytállásért. A pacsai katasztrófavédelmi őrsnek szintén járt a köszönetet jelképező ajándék, mert ők is nonstop szolgálatot látnak el az óév utolsó napján is, mégpedig négy fővel. Az ajándék személyes átvételét megakadályozta, hogy a polgármester érkezése előtt bevetésre riasztották a tűzoltókat.

11 baleset történt a hétvégén Zala vármegyében

A Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság illetékességi területén az elmúlt napokban kettő súlyos és egy könnyű sérüléssel, valamint nyolc anyagi kárral végződő közúti közlekedési baleset helyszínén intézkedtek a rendőrök – tájékoztat a zaol.hu. A szolgálatban lévő állomány tizenhárom személyt fogott el, közülük kilenc főt bűncselekmény elkövetésén értek tetten. A zalai rendőrök tizenegy főt állítottak elő. Biztonsági intézkedés hét esetben történt.

Köszönet az egész éves szolgálatért Zalalövőn

Vannak munkakörök, amelyek betöltői számára gyakran az ünnepek is hétköznapokká válnak, hiszen legyen akár karácsony, akár szilveszter éjszakája, dolgozniuk kell. Ilyen szolgálat a mentősöké és a rendőröké is. Gyarmati Antal zalalövői polgármester mondta annak ezt kapcsán, hogy sokéves hagyományként az óesztendő utolsó napján felkereste a kisvárosban működő mentőállomás és rendőrőrs szolgálatban lévő dolgozóit, hogy köszönetet mondjon nekik az egész esztendő folyamán – beleértve a szilveszter napján is – végzett munkájukért, s átadja az önkormányzat ajándékát – tudósít a Zalai Hírlap.

A Zalakarosi Fürdőben Vastag Csaba volt a sztárvendég

Fergeteges éjszakai fürdőpartival és sztárfellépővel hangolódhattak az óév búcsúztatására mindazok, akik jegyet váltottak a Zalakarosi Fürdőbe. Az éjszakába nyúló bulin Vastag Csaba énekes szórakoztatta a közönséget. A zenei hangulat fokozásáért DJ Miller volt a felelős. Végh Andor, a fürdő elnök-vezérigazgatója a Zalai Hírlapnak hangsúlyozta: sok más fürdővel ellentétben a zalakarosi nem zárt be, sőt a szilveszteri buliban megfáradt vendégeket már január elsején várták a regeneráló szolgáltatások, azaz az élmény- és gyógymedencék, s a szaunák és gőzkabinok is teljes kapacitással üzemeltek.

Együtt köszöntötték az új esztendőt Nemesnépen

Január 1-jén délután a faluházhoz várta Nemesnép önkormányzata a falubelieket az újesztendőt köszöntő pezsgős koccintásra. Az eseményt 2020-ban indították el a faluban. Nagy István polgármester a Zalai Hírlapnak elmondta, hogy az elmúlt időszakban bővítették a rendezvények számát, farsangi, nőnapi, halloween-i programot, családi napot tartottak a karácsonyi ünnepség és a falunap mellett. Ezeket igyekeznek idén is megszervezni. Ami a falu jövőjét illeti: legfontosabb, hogy a jelen gazdasági helyzetben támogassák a családokat, időseket lehetőségeik szerint és hogy működtessék a települést. Várhatóan nem lesz könnyű év a 2023-as, de fejlesztési tervek vannak.

Sokan búcsúztatták futva az óévet az Egerszegi Decathlon Mountain Man Marathon keretében

Szombaton több mint négyszázan búcsúztatták futva az óévet a 28. alkalommal megrendezett Egerszegi Decathlon Mountain Man Marathon keretében. A Zalatriatlon viadalán két covidos év után ismét megkötések nélkül zajlott a küzdelem, és a királykategóriában, vagyis a majdnem maratonnak nevezett 40,9 kilométeren fővárosi sikerek születtek: a nőknél Nyikos Viktória megismételte tavalyi elsőségét, míg a férfiaknál Szabó Gábor 2021-es második helye után győzött.