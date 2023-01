Vigh László elmondta, a nemzetközi vállalatóriások tesztpályára betelepülő részlegeinek is szükségük lesz a kvalifikált szakemberekre, a leendő munkáltatói elvárásoknak a zalaegerszegi felsőoktatási együttműködés már az eddigi eredmények alapján is képes megfelelni. A mérnökképzéssel kiegészült közgazdászképzés a továbbiakban is élvezi a megfelelő politikai támogatásokat, jelezte a képviselő.

A fegyelmezett és nyereséges gazdálkodás eredményeképpen 370 millió pozitívummal zárta a 2022-s évet a PE Zalaegerszegi Egyetemi Központ, mondta az évindító sajtótájékoztatón dr. Németh István főigazgató. Sikeres volt a kar pályázati tevékenysége, az öt nyertes pályázat teljes összege meghaladja a 690 millió forintot. Az egyik projekt keretén belül – a ZalaZONE Tesztpályával együttműködve – a Mechatronikai Képzési és Kutatási Intézet Nissan Leaf elektromos autót fejlesztett, amely jelenleg az Educatio kiállításon képviseli a Pannon Egyetemet. A projektalapú oktatás keretében a Mechatronikai Képzési és Kutatási Intézet munkatársai szeptemberben elindították a tesztmérnöki alapszakot, az újonnan alakult Informatikai Rendszerek Alkalmazásai Tanszék munkatársai pedig több konferencián ismertethették kutatásaikat. Az év során elvégezték a Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg által gondozott pénzügyi mesterképzés mintatantervének modernizálást, februártól főállású, habilitált kutató támogatja a zalaegerszegi gazdálkodási karon folyó kutatásokat, áprilisban létrehozták az ”Új generációs gazdálkodás” kutatóműhelyt, melyen belül három kutatócsoport dolgozik. A 2022-es tanév két vizsgaidőszakában 127 hallgató tett sikeres záróvizsgát, közülük 23 fő nyújtott be kiválósági ösztöndíj pályázatot. A műszaki képzési területen a hallgatói jelentkezés jelentősen emelkedett, az informatikai területen is nőtt a felvett hallgatók létszáma, a gazdaságtudományi területen hasonló folyamat megoldásán dolgoznak.

A PE-hez történt 2020-as csatlakozással együtt brandépítés kezdődött, jelenlétük széleskörű az online és közösségimédia-felületeken,novemberben elindult a Podcast-sorozat is. A PE ZEK jelentősebb rendezvényeinek száma 2022-ben meghaladta az 50-et, az év fő eseménye a zalaegerszegi közgazdászképzés 50 éves jubileumának megünneplése volt. Németh István jelezte, a 11 hektáros kampusz és a város nyújtotta kulturális, sport és szórakozási lehetőségek ideális egyetemi éveket kínálnak a fiataloknak, akinek az itteni ipari környezet biztos jövőképet ad.

A PE ZEK kollégiuma nemcsak saját hallgatói számára jelent lakhatási előnyt, 2022-ben fejlesztették szolgáltatások színvonalát, korszerű lakóterekkel és műszaki eszközökkel. A kollégium weboldalán a szállóvendégek számára lehetőséget adnak online szobafoglalásra. Lakhatási lehetőséget nyújtanak a Pécsi Tudományegyetem Zalaegerszegen tanuló hallgatói részére. Tavaly 6649 vendégéjszakát regisztrált a kollégium, amely a KSH elmúlt 9 évi átlaga alapján 276 százalékos teljesítés, a bruttó szállásbevétel pedig a KSH elmúlt 5 évi átlaga alapján 414 százalékos.