Izgalmas területen röppent fel a drón még ősszel, a Zalavölgye Bagodnál nemcsak látványban, hanem történelmi szempontból is érdekes. Az utóbbi években a közösségi régészetnek köszönhetően neolit kori házak maradványaira bukkantak itt, de került már elő római kori síremlék is, állhatott itt római villakert, illetve több ezer embert eltartó gazdaság, a középkori uradalmakról nem is beszélve. Nehéz elhinni, de ezen a területen 6-7 ezer évvel ezelőtt is éltek már emberek, az új kőkorszak lakói otthonosan mozogtak ezen a vidéken. Bagod a Zala bal partján helyezkedik el, a folyó völgye itt viszonylag keskeny, ám úgy látszik, további kutakodásra érdemes terület.