A hungarikum kutyafajták fennmaradása a cél

Komondor, kuvasz, puli, pumi, mudi, magyar vizsla, drótszőrű magyar vizsla, erdélyi kopó, magyar agár. A felsorolt kutyafajták hungarikumnak minősülnek, s fennmaradásukat elősegítendő, valamint genetikai diverzitásuk megőrzésére irányuló szakmai tevékenységük összehangolása érdekében írtak alá megállapodást az érintett szervezetek január 11-én, szerdán Budapesten. A Zalai Hírlap érdeklődősére Orbán Sándor, a Zala Megyei Kynológiai Egyesület elnöke elmondta, üdvözli a megállapodást, mint fogalmazott, ő maga is szorgalmazta már évekkel korábban a magyar kutyafajták megmentését. A magyar agarat és az erdélyi kopót többször a kihalás fenyegette, s kuvaszt is egyre kevesebben tartanak.

A Mura-mente madárfaunája

A Mura térsége kiváló életteret jelent a madarak számára, hiszen a kaviccsal borított bokros partrészek, a folyó menti tölgyesek és gyertyánerdők, valamint a növényzettel teli holtágak egyaránt nagyszerű fészkelőhelyeket rejtenek. A szomszédos országban a közelmúltban végeztek átfogó felmérést a Mura térségében előforduló madarakról, a Muravidéki Magyar Rádió ennek kapcsán készített rövidebb riportot Zeljko Salamon maribori ornitológussal – tájékoztat a zaol.hu. A szakember elmondta: a Szlovén Madártani Egyesület a teljes Mura menti területet vizsgálta, s a megállapítások szerint a legértékesebb állomány a Vucja Vastól délkeletre eső részen található, ott, ahol a folyó kiszélesedik, vízének sodrása lelassul, illetve holtágai is bővebben találhatóak ezen a területen. Itt összesen 116 különböző madárfaj él.

Idén is várja az érdeklődőket a gellénházi kertbarátkör

Idén is tartalmas programokkal várja az érdeklődőket a Gellénháza és Környéke Kertbarát Egyesület. Folytatják közkedvelt sorozatukat, a Gazdaköri estéket, amit ezúttal az öregek otthonában tartanak – írja a zaol.hu. Január 20-án, pénteken 18 órakor a szabadföldi mediterrán növények termesztéséről lesz szó. Többek között a datolyaszilva, a kivi, az indiánbanán, a gránátalma, a dézsás növények, a citrusfélék neveléséről tudhatnak meg többet az érkezők. Emellett a szabadföldi mediterrán dísznövények – ciprusok, cédrusok, pálmák – neveléséről esik szó.

Ökumenikus imahét kezdődik a jövő héten Nagykanizsán

Nagykanizsán január 16-án, hétfőn 18 órakor a piarista templomban Nagy Vendel címzetes apát, plébános igehirdetésével kezdődik az ökumenikus imahét a Krisztus hívők egységéért. Ezt követően mindennap 18 órakor tartják az imahét alkalmait, s várják a híveket – írja a zaol.hu. Január 17-én, kedden a kiskanizsai Sarlós Boldogasszony-templomban Molnár Ákos katolikus káplán tart misét, míg január 18-án szerdán az Alsótemplomban Hella Ferenc református esperes, lelkipásztor istentiszteletét hallgathatják meg. Január 19-én, csütörtökön a Felsőtemplomban Makoviczky Gyula evangélikus lelkész, január 20-án, pénteken a Kálvin téri református templomban Várnai László katolikus esperes, plébános vendégeskedik. Az ökumenikus imahét január 21-én, szombaton a Csengery utcai evangélikus templomban fejeződik be, ahol Böszörményi Géza piarista szerzetes hirdeti az igét.

Az egész országból várják Egerbe a borkedvelőket

Két év kényszerű kihagyás után az idei farsangi szezonban, január 28-án ismét megrendezik a hagyományos Egri Borok Bálját a Hotel Eger-Park nagytermében – tájékoztat a zaol.hu. A rendezvény célja most is a kulturált borfogyasztás, a borgasztronómia, valamint az egri borok, köztük is elsősorban a már hungarikummá nemesedett Egri Bikavér és fehér párja, az Egri Csillag népszerűsítése. Az egri borvidéket képviselő, szervező Egri Borbarát Hölgyek Egyesülete szeretne nyitni az ország többi borvidéke felé is, ennek jegyében invitálja a borászokat és a borok és a gasztronómia iránt érdeklődőket az egész országból.

Bűncselekmény áldozata lett egy eszteregnyei férfi

A Zalai Hírlap információi szerint egy szerb-magyar kettős állampolgárságú férfit holtan találtak szerdán este Eszteregnyén, Petőfi utcai házában, erőszakos bűncselekmény áldozata lett. A zalai rendőrök azonnal a helyszínre mentek és megkezdték a helyszíni és halottszemlét. A kirendelt orvosszakértő elsődleges megállapítása szerint a 66 éves férfi halálát idegenkezűség okozta. Az eset körülményeit a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság büntetőeljárás keretében, szakértők bevonásával vizsgálja.

Nem sikerült a négyes döntőbe jutni a ZTE NKK-nak

Hiába az első félidőbeli remek játék, a másodikban ezt már nem tudta megismételni a ZTE NKK női kosárlabda-csapata, amely kikapott a női Hepp Kupa negyeddöntőjében az NKA Universitas PEAC II. otthonában és nem jutott be a négyes döntőbe – olvasható a Zalai Hírlapban. A ZTE NKK mostantól a bajnokságra koncentrálhat. A női Amatőr NB I. Fehér-csoport tavaszi sorozatát vasárnap hazai pályán kezdi meg, méghozzá vasárnap 17 órától egy csoportrangadóval, a Sportdarázs-SMAFC együttese ellen.