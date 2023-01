Borvári Lili polgármester a program kapcsán portálunknak elmondta: inkább az óévköszöntő bakancsos túrák voltak a jellemzőek, bár korábban is fordult már elő, hogy szilveszter napján indultak útnak. Ez alkalommal a szokottnál kicsit kevesebben voltak, többeket betegség hátráltatott, ezért nem tudtak részt venni a rendezvényen.

- Petrikeresztúr viszonylag kis közösség, nálunk nincsenek nagyobb bulik szilveszterkor, legfeljebb egymásnál jönnek össze az emberek – mondta a polgármester. – Közösségi program azonban több is van az év során a faluban, ez a bakancsos túra is jól illeszkedik azokhoz. Mi így búcsúztatjuk az óévet s köszöntjük az új esztendőt. A túra során megállunk egy helyen, pezsgőt bontunk, illetve mindig akad egy kis harapnivaló is, amivel megkínáljuk egymást. Településünk egyik legsportosabb lakójának, Pálfi Tiborné Magdinak köszönhető, hogy hagyománnyá vált ez a program, hiszen ő volt az, aki a saját egészsége érdekében naponta gyalogolni kezdett, majd egyre többen csatlakoztak hozzá, ezáltal egy gyalogló faluközösséggé vált a miénk. Nemcsak helyben veszünk részt túrákon, hanem az ország más részein is. A legaktívabb túrázóink közül 2022-ben többen voltak a Bakonyban és a Zselicben, Magdi egy társával együtt pedig végigjárta a portugál El Caminót.

A polgármester szerint az óévbúcsúztató-újévköszöntő túra több szempontból is hasznos. Egyrészt az egészségmegőrzést szolgálja, mellette remek közösségformáló eszköz, s a karácsonyi nagy étkezések után kifejezetten jólesik kimozdulni a természetbe. Eddig többnyire szerencséjük volt, az időjárás egy alkalom kivételével mindig kegyeibe fogadta őket, a közös programot így csapadék vagy extrém hideg még sosem kellett visszamondani. Ennyire tavaszias időjárást azonban még sosem élvezhettek, mint most, a délután kétórai induláskor 18 fokot mutatott a hőmérő higanyszála.

- Bár ez a program is nyitott, ám ilyenkor általában csak a faluból vannak résztvevők, vagy olyanok csatlakoznak, akiknek van személyes kötődésük Petrikeresztúrhoz – tette még hozzá Borvári Lili. – Az év során azonban több olyan túrát is szervezünk, amire már kifejezetten hívjuk a természetjárás és a szabadidős sport kedvelőit. Ilyen a tavaszköszöntő túránk, vagy az őszi Pálóczi teljesítménytúra, mely több száz főnyi résztvevővel zajlik.