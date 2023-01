A zalacsébi csoport szervezője, Szőcei Renáta szerint régre visszatekintő hagyomány, hogy december 30-án a megyében valahol tartottak táncházat. Most többek között azért is választották Zalacsébet a program helyszínének, mert az itt működő, 12-15 tagú, heti rendszerességgel próbáló csoport remek alapot adott hozzá, de az önkormányzat szintén támogatóan állt a rendezvény mellé, ami egyben azt is jelenteti, hogy művelődési házat biztosította a programhoz.

- A mai nehéz gazdasági helyzetben ez egy rendkívül fontos gesztus – tette hozzá Gaál Annamária, a Tarsoly Erdélyi Mezőségért Egyesület programfelelőse, majd azzal folytatta: a táncház örömforrás, a tánc szeretete és szabadsága vonzza oda a résztvevőket. A programja sem kötött, a táncházgazda, jelen esetben Henczi Dávid, a zalacsébi csoport vezetője, dönt a táncrendjéről, annak függvényében, hogy milyennek látja a hangulatot, illetve milyen visszajelzéseket, kéréseket kap a résztvevőktől.

– Egyesületünk a Csoóri Sándor Program támogatását élvezi, ebből tudjuk például a zenekart fizetni – folytatta Gaál Annamária. – Önállóan viszont nem tudunk táncházat szervezni, ezért kerestünk olyan meglévő tánccsoportokat, akikkel együttműködhetünk. Így találtunk rá a zalacsébiekre, akikkel már volt egy nagyon jól sikerült közös programunk novemberben. A jelenlegi táncház ennek a folytatása, de a kölcsönösen gyümölcsöző kapcsolatot szeretnénk a jövőben még tovább vinni.