A kitüntetést péntek este, a Magyar Kultúra Napja tiszteletére szervezett ünnepség keretében adta át Somogyi Tibornak a Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója, Dömők József. Szintén ő nyitotta meg azt a kiállítást, amit a Petőfi 200 emlékévhez kapcsolódott. A rendezvénynek helyet adó városi könyvtárban ez év nyaráig biztosan megtekinthető, Petőfi a vásznon címet viselő tárlaton a Letenyei Festők Köre hat tagjának – Bertalicsné Horváth Katalinnak, Szabó Katalinnak, Vajdainé Mikó Juditnak, Varga Ágnesnek, Végh Erikának és Tímár Zoltánnak – olyan alkotásai láthatóak, amiket Petőfi egy-egy verse ihletett.

Ünnepi beszédet Farkas Szilárd polgármester mondott beszédet. Kiemelte: azért ünnepeljük 1989 óta január 22-én a Magyar Kultúra Napját, mert 200 esztendeje Kölcsey Ferenc ezen a napon fejezte be a Himnusz megírását. Farkas Szilárd szerint Kölcsey életművével, művészetével és szónoki beszédeivel is lámpása a magyarságnak, de jó pedagógus is abban az értelemben, hogy egész nemzetének vált az oktatójává, tanítójává.

A rendezvényen Kautzky Armand Jászai Mari-díjas színművész is ünnepi műsort adott.

Fotós: Gyuricza Ferenc

- Az írástudók felelőssége, a kimondott és leírt szó súlya, mikéntje ma is kötelez bennünket – folytatta a polgármester, majd arról szólt: ahhoz, hogy a helyi kultúra gazdag kincsestárából meríteni tudjunk, naponta meg kell élnünk azon élményeket és tanításokat, amelyet Isten igéje, a zene, az irodalom, a néptánc, a népzene, a színház vagy éppen a képzőművészet, például a festészet tud mindannyiunk számára közvetíteni.

A letenyei kultúra napi program részeként Kautzky Armand Jászai Mari-díjas színművész, illetve Balog Tímea szoprán primadonna adott ünnepi műsort.