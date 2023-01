Várják az államhatár védelme iránt elhivatottak jelentkezését a rendőrök Zalában

Az egyenruhások részletes tájékoztatást adnak a szerződéses határvadász szolgálatról, a feladatellátásról, a jelentkezés feltételeiről és módjáról, valamint az illetményről és az egyéb juttatásokról – írja a zaol.hu. Az érdeklődőket jelentkezési egységcsomag is várja. A Legyél Te is Rendőr Facebook-oldalon folyamatosan frissülő tartalmak segítik a leendő határvadászokat abban, hogy minél szélesebb körben megismerkedhessenek a határvadász hivatással.

Január 9-éig használhatjuk a decemberi busz- és vonatbérleteket

Meghosszabbodik a decemberi helyközi és helyi bérletek érvényességi ideje a MÁV-Volán-csoport járatain – tájékoztat a Zalai Hírlap. A hosszabbítás célja az, hogy megkönnyítsék az utasok sorban állás nélküli bérletvásárlását az új év elején, a tapasztalatok szerint ugyanis a téli szünet utáni iskolakezdésnél hosszabbra nyúlhat a várakozás a jegypénztáraknál és a jegykiadó automatáknál. Az intézkedés abban is segít, hogy több idő legyen beszerezni az iskola- és munkakezdésre az új bérleteket.

Négy szakaszt érint majd a helyreállítási munka Zalatárnokon

Várhatóan még a nyár beköszönte előtt helyreállíttatja azon útszakaszait Zalatárnok önkormányzata, amelyek a tavaly nyári özönvízszerű esőzés következtében rongálódtak meg – írja a zao.hu. A munkálatok fedezetére több mint tízmillió forintos vis maior támogatást kapott a község. Erről Soós Zsolt polgármester tájékoztatott, aki elmondta: tavaly nyáron négy szilárd burkolatú, de nem aszfaltozott útszakaszt rongált meg az árvízszerűen lezúduló csapadék. Közéjük tartozik a község központjához közeli részen található Dózsa György utca azon rövidebb szakasza, amely két lakóingatlan megközelítését teszi lehetővé, egy szintén rövidebb út a vakolai településrészen, illetve két külterületi szakasz is, ez utóbbiak a Szent György-hegyen találhatóak.

Sokkal többen indulhatnak útnak Horvátországba

Mint ismert, Horvátország január elsejétől belépett az eurózónába és a schengeni övezetbe. Horvátország eddig is népszerű úti célnak bizonyult, a tengerpartokat felfedező utazókat nem tántorította el, hogy személyigazolványt kellett felmutatni és határellenőrzés várt rájuk – mondta a Zalai Hírlapnak Tulézi Anikó, a nagykanizsai Hello Travel tulajdonosa, utazásközvetítő. Zala, Vas és Baranya vármegyéből szinte kizárólag a horvát, szlovén, illetve olasz tengerpartot választották a turisták nyaralásuk helyszínéül, általában olyat, ami közel van a határhoz. Azzal, hogy a határellenőrzés kimarad, sokkal többen indulhatnak útnak.

Csukára vonatkozó fajlagos tilalom Zalaszentgyörgyön

Március 31-ig tartó, csukára szóló fajlagos tilalmat rendelt el a zalaszentgyörgyi tóra a helyi Hullám Horgászegyesület – tudósít a zaol.hu. A korlátozás értelmében a megjelölt időpontig tilos célzottan csukára horgászni, illetve amennyiben mégis horogra akadna ezen faj egyede, úgy azt kíméletesen, s azonnal vissza kell helyezni a tóba.

Boráldás a letenyei templomban

A Letenyei Szőlő- és Gyümölcstermesztők Egyesülete is megtartotta hagyományos János-napi boráldását – olvasható a Zalai Hírlapban. Az ünnepi ceremóniára a Szentháromság-templomban került sor, ahol Aigner Géza plébános celebrált szentmisét. Somogyi András egyesületi elnök elmondta: a szőlőtermesztő területeken a jánosáldás hagyománya régóta él azoknál a családoknál, borászoknál és szőlőtermesztőknél, akik ezt a foglalkozást űzik. A néphit szerint a jánosbor gyógyító ital, továbbá távol tartja a rossz szellemeket, segít a házasságban, az egészségben, növeli a szépséget. A jánosáldás a búcsúzás előtti utolsó pohár bor elfogyasztását is jelenti. A szentmisét követően az egyesület borkóstolót is tartott a templom előtti téren.

Szombaton először lesz telt ház a Kanizsa Arénában

Szerda estétől szombatig Zala megyébe, illetve a szomszédos Szlovéniába teszi át székhelyét a magyar férfi kézilabda-válogatott, hiszen Chema Rodriguez szövetségi kapitány együttese két alkalommal is megmérkőzik Szlovénia legjobbjaival a jövő héten kezdődő világbajnokságot megelőzően – olvasható a Zalai Hírlapban. Szombaton a Kanizsa Arénában telt ház előtt lép pályára együttesünk. A nagykanizsai létesítményben először rendeznek olyan sporteseményt, amelyre minden jegy elkelt. Merthogy kedden az utolsó belépők is gazdára találtak, ezt erősítette meg lapunknak Radics Balázs, a Kanizsa Aréna operatív vezetője is.