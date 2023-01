A szentmargitfalvai eseményen a házigazda metodista egyházat a Sopronból érkezett Győri László és a budapesti dr. Khaled A. László szuperintendens, az evangélikus gyülekezetet Smidéliusz László és Smidéliuszné Drobina Erzsébet, a reformátusokat Hella Ferenc, a somogyi egyházmegye esperese, míg a katolikusokat Gálhidi Sándor muraszemenyei esperes képviselte. A zenés istentiszteleten dr. Khaled A. László elmondta, a deszkakápolnát tavaly szentelte fel dr. Székely János, a szombathelyi katolikus egyházmegye püspöke, ezért ez az első alkalom, hogy az ökumenikus imahéten itt is együtt tudnak a keresztények egységéért imádkozni. A szolgálattévő lelkészek az imahét mottója jegyében többször is arra hívták fel a figyelmet, hogy törekedjünk az igazságra, s tanuljunk jót tenni. Smidéliusz László emellett az ukrajnai eseményekre utalva szólt arról is, hogy ma sincs béke a világban, nap mint nap erőszakos cselekmények híreit halljuk, míg Győri László a nehéz sorsúakkal, az özvegyekkel és az árvákkal való törődésre, mint keresztényekhez méltó cselekedetre szólított fel.