Lakásunk több héten át tartó ünnepi ékessége, bármennyire is furcsa, lecsupaszítva csupán hulladék. A karácsonyfa körforgását, történetét 150 éve a nagy dán meseíró, Andersen is papírra vetette A fenyőfa című meséjében: gyújtós lett az egykor pompás fácskából. Tény, hogy a családi házas övezetekben vagy vidéken többen feldolgozzák a fát, ami érthető is. A fenyő a magas gyantatartalom miatt jó tüzelő. A hulladékgazdálkodási szolgáltatók általában termikus energiaként újrahasznosítják a begyűjtött fenyőket. A fővárosban például több tízezer lakás számára biztosítanak fűtési gőzt vagy villamos áramot ily módon.

A kertészetben vásárolt földlabdás fa – természetesen jó állapotban – visszavihető, s jövőre újra bérelhető, ha élő fát szeretnénk. Vagy meg is vásárolhatjuk és a földlabdával együtt kiültethetjük a kertbe.

Nézzük, miként hasznosulhat a kiszáradó fa, ha nem a szemetes mellé rakjuk a tűlevelűt. Akik az újrahasznosítás mellett döntenek, több lehetőség közül választhatnak:

- A fenyőfa tehát téli tüzelő is lehet, ám arra figyeljünk, hogy az apró tűlevelek és ágak szárazak, intenzíven égnek, ezért inkább a nagyobb darabokat használjuk a kályhában. Azt is tudni kell, hogy a fenyőfa füstje a magas gyantatartalom miatt a kéményben lerakódást képez.

- A tűlevél a savtartalom miatt kiváló növényi tápanyag, így azokat a kertben hasznosíthatjuk trágyaként, csupán a növények tövéhez kell önteni.

- A fenyő toboza és kérge egész évben nagyon jól szolgálhat mulcsként, nincs másképp a lecsupaszított karácsonyfa esetében sem. A felaprítás után talajtakaró készülhet belőle, még ha nem is túl nagy adaggal.

- A levelek és ágak eltávolítása után a vastagabb törzsből csinos madáretető készíthető.

- Ugyancsak a törzsből apró korongokat vágva sövényszegély készíthető az ágyások körül vagy akár poháralátéteket gyárthatunk.

- A macskás gazdik esetleg kicsit tovább hagyhatják ott kedvenceiknek a lecsupaszított fát, vagy szépen kialakított, lekezelt macskabútorként hasznosulhat tovább.

Az egykori karácsonyfákat a kertben és akár macskabútorként, kaparófaként is hasznosíthatjuk. (Képünk illusztráció)

Fotós: Mozsár Eszter

Mindegy, mit választunk, a kreativitás határtalan. Egyszóval nemcsak hulladékot, hanem újrahasznosítható tárgyat is (meg)láthatunk a kidobott karácsonyfánkban.