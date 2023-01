Az egyházi eseményt Heiter Róbert Gottfried helyi plébános nyitotta meg, aki szerint Isten mosolygó ajándékában részesülhet a helyi közösség, majd arról beszélt, hogy Szepetnekre másodjára is eljött a karácsony. Lapunknak – még korábban – pedig azt mondta: egy templomban 2-300 évente nyílik arra lehetőség, hogy oltárt szenteljenek, a szepetneki közösség egy ilyen különleges alkalmat ünnepelhet most.

Az ünnepi szentmisét megelőzően a jelenlévők azt a boldog hercegről szóló dokumentumfilmet is megtekinthették, amit a Magyar Batthyány Alapítvány megbízásából forgattak Kiss Stefán Mónika rendező vezetésével. Az orvosok hercege című dokumentumfilm országos premier előtti vetítése kapcsán Batthyány-Schmidt Margit producere, az alapítvány elnöke nemcsak azt mondta el, hogy Batthyány-Strattmann László szemész orvosként kórházakat alapított, illetve 30 ezer szemműtétet hajtott végre, de arról is beszélt, hogy mélyen hívő emberként mindezt önzetlenül, a szegények érdekében, és gyakran saját jövedelmeinek jótékony célra fordításával tette. A Magyar Batthyány Alapítvány 2023-ban ezért a „Nyisd ki a szemet, és láss!” mottóval ezért egyrészt arra hívja fel a figyelmet, hogy vegyük észre: szükségünk van a jó Istenre, ugyanakkor lássuk meg a társadalmi és szociális problémákat is, forduljunk segítő szándékkal embertársaink felé.

Fotós: Gyuricza Ferenc

Hasonló gondolatokat fogalmazott meg dr. Imreh Károly háziorvos is, aki a filmvetítés után, de még az oltárszentelési szentmise előtt tett tanúságot. Többek közt arról beszélt, hogy boldog Batthyány-Strattman László – akinek arca mögött Jézus arcát, s a láthatatlan Urat is felfedezhetjük – példakép a számára. Az istentiszteleten elmondott prédikációjában Fekete Szabolcs Benedek segédpüspök pedig Batthyány-Strattman László levélben megfogalmazott gondolatai alapján a türelemre, mint erényre hívta fel a jelenlévők figyelmét, illetve arról is beszélt, hogy „lelki izmaink karbantartása”, az erények gyakorlása terén nem áll fel „a túladagolás” veszélye.