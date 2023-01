Első lépésként, tavaly tavasszal az épület régi tetejét hozták rendbe: a szakiparosok megerősítették a szarufákat, új tetőfóliát és -léceket helyeztek el, valamint lecserélték a régi cserepeket. Ekkor bontották el és építették újjá a kéménytest tetőn kívüli részét is. Az épület nyolc darab új homlokzati nyílászárót kapott – hat ablakot, valamint két bejárati ajtót cseréltek le. Ezek után következett a belső felújítás. Ennek során kicserélték a teljes villamos hálózatot; aztán megtörtént a spaletták javítása; új beltéri ajtókat építettek be; illetve felszedték, kiegyenlítették és járólapokra cserélték a szertár régi padozatát. A szertár felújításának részét képezte a belső terek festése is.