A Magyar falu program támogatásával megvalósult beruházásról kedden a helyszínen tartottak tájékoztatót. Mint Fonyadt Róbert polgármester elmondta, az épület felújítása két lépésben történt. Két évvel ezelőtt korszerűsítették a fűtést, lecserélték a gázkazánt, új radiátorokat építettek be, megújult a padló burkolata, és a berendezésre is költöttek. Erre 17 millió forint támogatást kaptak. A tető nemrég befejezett felújítását pedig indokolta a beázás, melynek nyomai a falakon is megjelentek már. Kicserélték a tető cserepezését, a lécezését és a bádogozást, elbontották a felesleges kéményeket, valamint dohányzósarkot is kialakítottak az épületben, mindezekre 11,5 millió forintos támogatást nyertek.

A polgármester szólt arról is, hogy a 310 lakosú községben 2021-ben egyedi szennyvíztisztító berendezések telepítettek száz háztartás számra. A beruházáshoz 150 millió forint pályázati támogatást kaptak, amit az önkormányzat 11 millió forintot egészített ki és az érintett ingatlanok tulajdonosai is hozzájárultak 150-150 ezer forinttal.

Ez évben a Terület- és településfejlesztési operatív programhoz pályáznak támogatásért, hogy megoldják a csapadékvíz elvezetését a Cserta-patakba, mert a község mélyen fekvő részeit sújtja a belvíz.

Vigh László országgyűlési képviselő faluház felújítás kapcsán fontosnak tartotta kiemelni, az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, kedveltek lettek a falvak, a legtöbb településen elfogytak az eladó házak, telkek Ebben az is közrejátszik, hogy javulnak az életfeltételek; az infrastruktúra fejlesztésére a három éve útjára indított Magyar falu programból is lehet támogatást nyerni. Ez a lehetőség három éve létezik, és további hét évig szeretnék fenntartani. A cél, hogy a tíz év alatt minden községben megújuljanak az utak, járdák, közintézmények, tette hozzá.