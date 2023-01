Több évnyi tervezgetés után elkészült a korábban ebédlőként is használt épület belső felújítása, átalakítása. Szabó Zoltán, Zalaszombatfa polgármestere arról tájékoztatott, hogy a Magyar Falu program pályázatán 7,5 millió forintot nyert el erre a célra az önkormányzat. Az összegből új padlóburkolatot kapott a belső tér, megújult a fűtési rendszer, új gázkonvektorokat szereltek fel, teljes festést kaptak a helyiségek, köztük az újonnan kialakított raktár és a megújult konyha, valamint új belső ajtók, és egy bejárati ajtópanel beépítése készült el. Emellett vizesblokkot is kialakítottak, melyet rendezvények idején is használni tudnak a vendégek és nem kell a turistaház mosdóját igénybe venni. A belső munkálatok mellett a tetőre pedig új csatornát helyeztek el.

A közösségi színtérként működő épületben tartják a település kézműves szakköreit, a téli és tavaszi fűtési szezonban most az energiaköltségek csökkentése miatt egy fatüzelésű kályhával fűtenek, ehhez tűzifát biztosít az önkormányzat. Nyárra pedig visszakerülnek az átépítés idejére szétszerelt szövőszékek és a hetési szőttesgyűjtemény az épületbe, hiszen itt található a szőttesmúzeum is.

Az elmúlt években az itt található turistaházat is rendbe hozták, a tervek szerint idén az elmaradt vizesblokk felújítást végzik el. A település központjában kellemes környezetben, egy kisebb tó partján található több mint 40 fő befogadására alkalmas vendégház turisztikai célokat szolgál.

A polgármester azt is elmondta, egyelőre úgy látják, hogy a jelen gazdasági helyzetben az önkormányzat költségvetése elbírja a felmerülő költségeket. A tervek szerint az év folyamán a hagyományos rendezvényeiket is megtartják.