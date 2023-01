2022-ben több mint 500 ezer forinttal nagyobb összegű – közel hárommillió forint – támogatást kaptak a Belügyminisztériumtól, ám az áremelkedések miatt ezúttal is 140 erdei köbméter keménylombos tűzifa vásárlására nyílt lehetőségük. Ez pontosan megegyezik az egy évvel korábbi mennyiséggel. A városnak önerőként közel 180 ezer, szállítási költségként pedig mintegy 570 ezer forintot kellett hozzátennie a programhoz.

Minderről Gyarmati Antal polgármester számolt be lapunknak, hozzátéve, hogy a szociális tüzelőt biztosító programra eddig is élénk érdeklődés mutatkozott, ám az energiaválság miatt most még nagyobb igény mutatkozott iránta.

- Egyre inkább jellemző, hogy a gázárak növekedése miatt mind többen térnek vissza vagy állnak át a fával történő fűtésre – mondja a polgármester. – Ez az igénylők számának növekedését vonta maga után, aminek az lett a következménye, hogy a rendelkezésre álló mennyiséget több háztartás között voltunk kénytelenek szétosztani. Bár egy-egy igénylőnek maximum öt köbméter adható, ám a fenti okok miatt ezúttal legfeljebb két köbmétert tudunk biztosítani. Nagyon sokan így is sajnos csak egy-egy köbmétert kapnak, ami egy teljes fűtési szezonra még a mostani enyhébb időjárási körülmények között sem elegendő.

A beérkezett kérelmeket a kulturális és népjóléti bizottság bírálta el. Elsődleges szempontjuk azt volt, hogy minden egyes igénylő, aki megfelel a helyi rendeletben szabályozott feltételeknek, részesüljön a támogatásból. Így a 140 köbmétert 108 háztartás között osztották szét.