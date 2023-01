A beérkezett szavazatok karácsony előtti értékelésén megyénként egy szervezet nyerhetett 100 ezer forint értékű AlphaZoo vásárlási utalványt, ez Zalában az egerszegi Bogáncshoz került.

- Minden adományt, felajánlást, segítséget hálásan fogadunk, ezek nélkül nem is tudnánk működni - fogalmazott a hír hallatán Abai Erika, a menhely vezetője, akit munkájuk bemutatására is kértünk.

A Csilla dűlői ingatlan évtizedek óta szolgál gyepmesteri telepként, ezért alakították ki itt a kóbor állatok menedékét. Vélhetőleg egykoron azért került ide, mert távol volt a várostól, és képzavarral élve, a kutyának se kellett ez a terület. Érthető, a Pipa-hegy északi végében, a meredek domboldal árnyékában a napsugarak jószerével csak pár órán át vendégeskednek itt még nyáron is. Az északi szelet szinte semmi nem fékezi, nem nehéz fázni még verőfényes időben sem, hát még ősztől tavaszig. Apropó hideg, naponta kell megküzdeni a problémákkal, ezek egyike a korosodó, fatüzelésű kazánjuk. Mivel nem tudják a szükséges mértékig kiszárítani a tüzelőt, a fűtőszerkezet, illetve a kémény időről időre reparációra szorul.

Ottjártamkor épp ipari porszívót próbáltak hozzá szerezni, hogy a füstjáratot ki lehessen megfelelő módon tisztítani, mert addig nincs fűtés a kölyköknek, illetve az egészségügyi ellátásra szoruló állatoknak.

Méltányolandó az az elhivatottság, ahogy a körülményekkel dacolva az állatmenhelyt működteti 1999 óta a Bogáncs Zalaegerszegi Állatvédő Egyesület, ami Fábián Istvánné és Zalai Ilona kezdeményezésére jött létre. Az egyesület a menhely közel 3000 négyzetméteres területét a várostól bérli jutányos áron, csak az épület van a tulajdonukban, árulja el Aba Erika, és ezzel áttérünk az anyagiakra. A városi önkormányzattól kapnak évente 2,7 millió forintot azért, hogy a kilenc kennellel működő gyepmesteri telepről kikerülő, szocializálható kutyákat átvegyék. Az előbb említett összeghez jönnek kisebb tételek abból, hogy a megyeszékhely környékén közel negyven településsel van megállapodásuk a befogott kóbor állatok elhelyezésére. Ne gondoljunk nagy összegre, egyik község például lakosonként 160 forintot fizet évente, de van, amelyik csak eseti díjat térít az állat elhelyezésekor. Ebből pár ezer forintok jönnek össze, ezért minden pályázati lehetőséget megragadnak, ezen kívül nagy segítség számukra az szja 1 százalékának felajánlása, amire kiemelten közhasznú egyesületként jogosultak. Végül, de nem utolsósorban az adományok teszik lehetővé működésüket. Félő azonban, hogy a romló gazdasági helyzet, az infláció miatt az emberek kevesebbet tudnak ilyen jótékony célra szánni, tette hozzá Abai Erika.

Eddig az éves költségvetésük elérte a 30 millió forintot. Ebből fedezik a telep fenntartását, beleértve a munkabéreket, az állatorvosi díjakat, a rezsit. Ez utóbbi egyik tétele az áramdíj, márpedig a macskaházban elektromos olajradiátor adja a hőt, és a 7-10-szeresére növekvő áramár már sötét jövőt vetít előre.

Az is szóba kerül, hogy a telepet bő évtizede újították fel, de az eltelt idő miatt már állandó karbantartásra kényszerülnek. A belső elvezető csatornarendszer tisztítása, a kennelek javítása napi elfoglaltságot ad. Az orvosi elkülönítő állapota is szakember után kiállt, de erre csak a jó idő beköszöntével tudnak sort keríteni, mert most is lábadozik ott tíz kutyus.

A Bogáncs jelenleg 75 kennelben 130 ebet lát el, rájuk négy dolgozó jut a vezetővel együtt. Érdekesség, hogy hárman rendelkeznek felsőfokú végzettséggel, egy pedig hamarosan diplomázik. Önkéntesek nélkül azonban nem bírnának a feladattal, ismeri el Abai Erika.

Szólt arról is, hogy állandó kapcsolatuk van osztrák és német állatmenhelyekkel. Felbecsülhetetlen a segítségük, nélkülük lehet, hogy már bezárhattunk volna, fogalmaz a menhely vezetője.

Mint mondja, ezek a külföldi szervezetek a kutyák élelmezésében segítenek, de talán ennél is fontosabb, hogy gazdához juttatnak olyan kutyákat, amik itthon erre teljesen esélytelenek lennének, mert nem elég szocializáltak, esetleg betegek vagy idősek. Plútó is ilyen volt, hoz fel példát. Idős gazdától került a telepre a koros és neveletlen, udvaron tartott puli-schnauzer eb. A kennelbeli rabságtól teljesen kikészült. lefogyott, csak egy dolgozót fogadott el. Két év után került Németországba, és már megérkeztek az első fotók róla, sétál, bújik az emberhez, szépen halad a szocializációja. Ez kétszeres siker, hiszen gazdára lelt a kutya és felszabadult a helye az újonnan érkező ebeknek. Ezek számát pedig hosszú évek óta külső ivartalanítással is igyekeznek csökkenteni. Azaz, nemcsak a menhelyre kerülő kutyáknál végzik el ezt a beavatkozást, hanem olyan gazdás ebeknél is, ahol egyébként nem látszik erre szándék, például anyagi okok miatt.

Mint megtudom, az egerszegi egyesület tagja a Magyar Állat- és Természetvédelmi Szövetségnek, ezen keresztül jutnak a menhelyek adományként érkező táphoz, aminek az elosztásában a Nyugat-Dunántúlon közreműködik a Bogáncs is. Ezen kívül számos szervezet, zalaegerszegi cég, intézmény is támogatja a menhelyet. Több áruháztól például lejárt szavatosságú hústermékeket kapnak, amit főzés után táppal keverve adnak a lakóiknak.

A jövőről szólva Abai Erika leszögezi, szemléletváltás nélkül marad az állatvédők szélmalomharca, mert szinte ellenőrizetlenül szaporodnak a kutyák, macskák. Ivaros állat tartását csak tenyésztőnek lenne szabad megengedni, mert enélkül kezelhetetlen marad a helyzet, mondja.

Megoldást hozhatna a külföldi gyakorlat átvétele, azaz ha engedélyhez kötött lenne az állat tartása. Ennek kiadása előtt “ellenőrzik” a gazdát és azokat a körülményeket, ahová majd a kutya kerül.

A különbség egyik illusztrálására említi meg, hogy az örökbefogadható kutyák jellemzésébe gyakran bekerül, miszerint szökős. Nos, a német, osztrák érdeklődők ezt nem is tudják értelmezni, mert ott nem lehet az udvaron szabadon, vagy éppen láncon kötve tartani ebet. El kellene jutni oda, hogy az emberek belássák, nem kell a házhoz kutya, ha nincs rá idő, pénz, megfelelő körülmény, szögezi le. S hogy mikor következik ez be, talán soha, mint ahogy vélhetően az is csak álom marad, hogy az állatok igényeire tervezett, új, modern menhelyre költözzenek, említi meg végezetül.

Gazdikereső kutyák:

Szuzi és Vitéz Fotós: Arany Gábor

Szuzi (fekete-fehér), 2018. márciusi születésű, ivartalanított keverék szuka kutyus. Emberekkel kedves, barátságos eb, kifejezetten játékos. Kan kutyákkal jól kijön, szukákkal is szoktatható. Cicákkal a viszonya ismeretlen. Pórázon sétál.

Vitéz (zsemle) 2017. augusztusi születésű, ivartalanított labrador keverék kan kutya. Kiváló családi kedvenc is lehet belőle tapasztalt, türelmes gazdi mellett, gyerekek és idősek mellé is örökbe fogadható. Kanokkal nem jön ki jól, de szukákkal jó viszonyt ápol. Cicákat nem szereti, kergeti őket. Pórázon szépen sétál.

Jack és Lois

Jack (vörös-fehér) és Lois (fekete-fehér) 2021. februári születésű, ivartalanított husky keverék kan kutyusok, nagyon ragaszkodnak egymáshoz, testvérek. Ezért csak együtt fogadhatóak örökbe. A fajta jellegeit mindketten viselik. Szökősek, hatalmas mozgásigénnyel rendelkeznek, igénylik a hosszú, kimerítő sétákat. Nem játékszerek, csak tapasztalt, fajtaismerettel rendelkező gazdának ajánlhatók, aki sokat foglalkozik velük. Más kanokkal nem jönnek ki, szukákkal jól kijönnek. Cicákat nem szeretik. Pórázon sétálnak, séta elején húznak, amikor kicsit fáradtak, már nem húznak annyira.

Szilu és Kira



Szilu (zsemle) 2018. augusztusi születésű, ivartalanított staffordshire terrier keverék kan kutya. Mozgékonysága miatt sportos gazdi mellé ajánlják elsősorban, mert le kell mozgatni naponta. Kezdő kutyatartóknak nem ajánlják, tapasztalt, következetes gazdi mellett családi kutyának is jó választás, mert nagyon kedves, aranyos kutyus, de nyugdíjasok mellé nem ajánlják, mert felugrál. Szukákkal jól kijön, kanokkal nem . Szépen sétál pórázon.

Kira (fekete-tigrismintás) 2018. decemberi születésű, ivartalanított cane corso keverék szuka kutya. Kira domináns, igazi cane corso. Kutyákkal meglehetősen domináns és féltékeny is, ezért szoktatni kell velük. Hihetetlenül szófogadó és figyelmes kutya, de nem hallgat mindenkire. Igazi egygazdás eb. Ezért kezdő kutyatartóknak nem ajánlható, kizárólag kinti-benti kutyának, családtagnak adják.

Liza és Picuri

Liza (vörös) és Picuri (ordas)

Liza 2015. júniusi születésű, ivartalanított keverék szuka kutyus. Párjával, Picurival kerültek a gazdától a menhelyre. Kedves, de félénk, nem érti az új helyzetet, hogy került a megszokott lakásból a menhelyre. Félénksége miatt nem ajánlható kezdő kutyatartóknak. Benti-kinti tartással. Más kutyákkal, mind kanokkal, mind szukákkal jól kijön. Pórázon sétál.

Picuri 2017. októberi születésű, ivartalanított keverék kan kutya. Kedves, de félénk kutyus, bár Lizánál bátrabb. Félénksége miatt nem ajánlható kezdő kutyatartóknak. Tapasztalt, türelmes gazdi mellett kiváló családi kutyus lehet belőle, gyerekek és idősek mellé is örökbe fogadható. Benti-kinti tartással. Szukákkal jól kijön, de más kanokat nem tolerál. Pórázon sétál.

