Kerkaszentkirály központjában impozáns látványt nyújt a szinte tóvá terebélyesedett Kerka, a máskor szelíden csordogáló patak a teljes árterületet kitöltötte. Pál Zoltán polgármester ennek ellenére azt mondja: nincs veszély, a helyiek hozzászoktak már ehhez a látványhoz.

- A Kerka évente egy-két alkalommal így viselkedik, de a víztömeg rendszerint az ártéren marad, nem veszélyeztet lakóépületeket – mondja. – Ennek ellenére megelőző jelleggel nagyszabású árvízvédelmi munkák zajlottak a településen, ezek most fejeződnek be, így a jövőben még inkább biztonságban érezhetjük magunkat, még akkor is, ha a jelenleginél is nagyobb víztömeget hoz magával a patak.

Fotós: Gyuricza Ferenc / Zalai Hírlap

A közeli Lendva-patak (vagy ahogy a helyiek nevezik: Adovány) viszont gátszint közeli magasságban van, lakott területet azonban az sem veszélyeztet. A Mura vízszintje 16-én emelkedett jelentősen – akkor egyetlen nap alatt mintegy 60 centimétert – azóta viszont lelassult a növekedése. A letenyei vízmércénél jelenleg 178 centiméteren áll, lakott területeket veszélyeztető árvízzel tehát ez a folyó sem fenyeget.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a Mura vízgyűjtő területén pénteken ugyan még várható csapadék – ez akár havas eső, vagy havazás is lehet –, ám intenzitása számottevően gyengül.