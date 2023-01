A magyar kultúra napját ünnepelték Lentiben

Pénteken este a városi művelődési központban Petőfi-költemények hangzottak el megzenésítve a magyar kultúra napja alkalmából tartott ünnepségen – olvasható a Zalai Hírlapban. A Honfi és Petrovics zenekar Petőfi parafrázisok dalokban című előadását láthatta-hallhatta a közönség. Kortárs költők közreműködésével születtek a versek megzenésíthető átiratai, az elkészült parafrázisok alapját képező versek lefedik Petőfi teljes életművét, a korai műveitől egészen a késői szerzeményekig. Az irodalmi zenés műsor előtt Horváth László, a város polgármestere mondott köszöntőt, melyben először megemlékezett a Petőfi Sándor születésének 200. évfordulójáról, majd a kultúráról mint komplex egészről szólt.

Mellékoltár a boldog herceg tiszteletére Szepetneken

A 2003-ban boldoggá avatott Batthyány-Strattmann László nevét viseli az a mellékoltár, amit szombaton szentelt fel a szepetneki Szent Őrzőangyalok plébániatemplomban Fekete Szabolcs Benedek, a szombathelyi egyházmegye segédpüspöke – tájékoztat a Zalai Hírlap. Az egyházi eseményt Heiter Róbert Gottfried helyi plébános nyitotta meg, aki szerint Isten mosolygó ajándékában részesülhet a helyi közösség, majd arról beszélt, hogy Szepetnekre másodjára is eljött a karácsony.

Közösségi épület avattak Ortaházán

Szombaton tartották az ünnepélyes avatását a kívül-belül megújult ortaházi közösségi háznak, mely így a mai kor kívánalmainak megfelelve szolgálja a helyieket – írja a Zalai Hírlap. Mintegy 35 millió forintot fordítottak az épület átalakítására, megújítására: szigetelést és színezést kapott kívül, kicserélték a fűtési rendszer, a helyiségek már külön-külön is fűthetők, megújult a vizesblokk, a konyha és a többi helyiség, valamint új nyílászárókat szereltek be. A pályázati forrás mellett önerőt is hozzátett az önkormányzat a költségekhez, illetve sok segítséget, felajánlást kaptak, így sikerült a látványos eredmény elérni. Az épület egyben kultúrház, itt található a könyvtár, az imaház és a falugondnok irodája.

Átadták a Zala György díjakat Lendván

A muravidéki magyarság legrangosabb kitüntetését, a Zala György-díjat hagyományosan a magyar kultúra napja tiszteletére szervezett ünnepség keretében adják át az arra érdemesítettek számára – írja a zaol.hu. Így történt ez 2023-ban is, szombat este, a lendvai Városi Színház- és Hangversenyterembe várták az érdeklődőket. Zala György Kulturális Díjat kiemelkedő közösségszervező tevékenysége elismeréseként Soós Péter, valamint a határon túlra került hetési falvak, s azon belül is elsősorban Zsitkóc közössége, kulturális élete érdekében végzett több évtizedes, fáradhatatlan munkájáért Bacsi László vehetett át. Zala György Életműdíjjal a dobronaki kéttannyelvű általános iskola nyugalmazott pedagógusát, a Petőfi Sándor Művelődési Egyesület korábbi elnökét, Cár Annát tüntették ki, aki már rendelkezik Zala György Kulturális Díjjal is. Különdíjat Bokor Béla, a Pécsi Tudományegyetem címzetes egyetemi tanára, a Határon Túli Magyarságért Alapítvány elnöke, míg elismerő díszoklevelet Andruska Jánosné, a hodosi népdalkör és Orbán Lajosné, a hodosi hímzőkör szakmai vezetője kapott.

Ha borral akarunk koccintani, foglalkozni kell a szőlővel

A kedvezőtlen időjárás miatt a tervezett Vince-napi pincejárás ugyan ezúttal elmaradt a Zalalövőhöz tartozó Pacsa-hegyen, a szőlővessző szenteléséről, valamint az újborok kóstolásáról azonban nem mondtak le a helyi Borborát Kör Egyesület tagjai – olvasható a Zalai Hírlapban. A hagyományőrző programot az elnök, Galambos István birtokán tartották, ahol a gazda elmondta: rengeteg idő, energia és munka szükségeltetik ahhoz, mire a szőlőből bor lesz. Ezért, ha koccintani akarunk az itallal, akkor foglalkoznunk kell a növénnyel. Ez a kétkezi munka mellett a hagyományok ápolását is magába foglalja. A Zalalövői Borbarát Kör Egyesület ezért döntött úgy néhány éve, hogy más bortermő területekhez hasonlóan a kisvárost övező dombhátakon is meghonosítja a Vince-napi szőlőszentelést, s a hozzá kapcsolódó szokásokat.

Szentgróti Dávid kiállítása Budapesten – Önálló tárlat a VILTIN Galériában

Önálló bemutatkozásra készül a zalaegerszegi születésű és Pécsen élő Szentgróti Dávid festőművész, akinek Összerendeződés című kiállítása január 24-én, kedden 19 órakor nyílik a budapesti VILTIN Galériában. A március 4-ig megtekinthető tárlatot Bullás József festőművész ajánlja az érdeklődők figyelmébe. A zalai művész már többször bemutatkozott a helyszínen, ezúttal azonban önálló tárlattal várja a művészetét kedvelőket – írja a zaol.hu

Elkezdődött a Madách 200 emlékév Lendván

Madách Imre születésének 200. évfordulója alkalmából pénteken a Kárpát-medence számos településén, köztük a muravidéki Lendván is azonos időben mutatták be azt az animációs filmet, amit Jankovics Marcell rendezett a legnagyobb hatású magyar dráma, az Ember tragédiája nyomán. A lendvai programot a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézettel és a Bánffy Központtal közösen a Magyarság Háza – a filmvetítéssel induló Madách 200 emlékév koordinátora – szervezte. A bemutató kapcsán Soós Mihály, az MNMI igazgatója lapunknak elmondta: örömmel csatlakoztak az egész Kárpát-medencére kiterjedő programhoz, s megtiszteltetésnek vették, hogy a Magyarság Háza a viszonylag kis létszámú muravidéki magyarságot is bevonta a Madách 200 emlékévbe.

A ZTE KK a harmadik helyre lépett fel a tabellán

A férfi kosárlabda NB I A-csoport 17 fordulójában a Zalakerámia ZTE KK együttese az újonc Budapest Honvéd együttesét fogadta. A sorozatban öt győztes meccsen túljutott egerszegi gárda most sem hibázott és most már hat egymás utáni mérkőzését is megnyerte. Zalakerámia ZTE KK - Budapest Honvéd SE 93-80. A Zalakerámia ZTE KK a negyedik helyről fogadta az újonc Honvéd csapatát, amely a szezon során a szombati találkozóig négy sikert könyvelt el, s jóval hátrébb helyezkedett el a tabellán. A négy sikeréből viszont kettőt a két legutóbbi fordulóban szerzett, úgyhogy nem becsülhette le az ellenfelet az esélyesebb ZTE KK.