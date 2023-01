Eseményesmentes éjszakát, illetve boldog új esztendőt kívánt a város vezetője az önkormányzat és a város lakóinak nevében, valamint köszönetet mondott e szervezetek dolgozóinak, hogy ügyelnek ellátásunkra, egészségünk, életünk, vagyonunk biztonságára, ápolnak, gondoznak, védenek, őriznek bennünket. Kiemelte, hogy mindegyik szervezet szerepe nagyon fontos a város életében.

Horváth László polgármester ajándékkal készült a központi orvosi ügyelet munkatársainak is, b-j Török László ápoló, dr. Nagypál Judit és Balogh Beáta asszisztens

Fotós: Korosa Titanilla / Zalai Hírlap

A mentőknél és az orvosi ügyeletnél is csendesen, nyugodtan telt a szolgálat kora este, nem számítottak nehéz éjszakára szilveszterkor, de természetesen készen álltak, hogy ellássák azokat, akik egészségügyi problémával jelentkeznek. A mentősök elmondták, hogy az év ezen napján jobbára sérüléses balesetekhez hívják őket, melyek előfordulhatnak instabil állapotban. Az időjárásra az év utolsó napján nem lehetett panasz, nem volt fagyos az idő és jegesek az utak, ám balesetek történhetnek ittas állapotban is, mikor valaki túlzásba esik és több alkoholt fogyaszt a kelleténél, illetve emiatt adódó rosszulléthez is kérhetik a mentők segítségét.

Az orvosi ügyeleten pedig lázas megbetegedéseket kezeltek év végén.