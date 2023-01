Kultúra napja Lentiben

Pénteken a városi művelődési központban 18 órai kezdett a magyar kultúra napja alkalmából tartanak rendezvényt. A program kezdetén Horváth László, a város polgármestere mond ünnepi köszöntőt, majd a Honfi és Petrovics zenekar Petőfi parafrázisok dalokban című előadását láthatja-hallhatja a közönség.

Disznóölés mint csapatépítő tréning Nemesapátiban

Szombaton kora reggeltől újra benépesült az orvosi rendelő melletti tér Nemesapátiban, ahol tavaly rendeztek először disznóölést és tort – olvasható a Zalai Hírlapban. Az idén még többen vállalkoztak az egész napos munkára, a szervezők plusz programokat fundáltak ki, vendégeket hívtak és felszentelték a téren nemrég elkészült faházat. Az összetartó közösség építő erejét emelte ki Nagy Bálint, közlekedési államtitkár, a térség országgyűlési képviselője is, aki nem röstellt hajnalban kelni, hogy kislányával már reggel tiszteletét tehesse a körzetéhez tartozó 100 település egyik legszorgalmasabb falujának jeles eseményén.

Nyolcvan éve történt a doni katasztrófa, Gyenesdiáson is megemlékeztek

A doni áttörés áldozataira emlékeztek Gyenesdiáson, a tragédia 80. évfordulóján – olvasható a Zalai Hírlapban. Tar Ferenc történész, a hévízi Bibó-gimnázium nyugalmazott tanára azt mondta: a 20. században két nagy világégés volt, s mindkettőben nagyon sok magyar vesztette életét. Az I. világháborúban a lakosság 2,5, a másodikban 6,2 százaléka halt meg; előbbi több mint 500 ezer, utóbbi mintegy 900 ezer embert jelentett. Zalában, a front átvonulásának két hete alatt 250-300, ebből a keszthelyi járásban 88 ember halt meg – zárta emlékező beszédét Tar Ferenc, személyes, családi tragédiát is felelevenítve a II. világháború borzalmas éveiből.

Megújult a közösségi színtér Zalaszombatfán

Nemrégiben megújult a hetési településen, Zalaszombatfán a turistaházzal egy udvarban található közösségi színtér. Több évnyi tervezgetés után elkészült a korábban ebédlőként is használt épület belső felújítása, átalakítása. Szabó Zoltán polgármester arról tájékoztatta a Zalai Hírlapot, hogy a Magyar Falu program pályázatán 7,5 millió forintot nyert el erre a célra az önkormányzat. Az összegből új padlóburkolatot kapott a belső tér, megújult a fűtési rendszer, új gázkonvektorokat szereltek fel, teljes festést kaptak a helyiségek, köztük az újonnan kialakított raktár és a megújult konyha, valamint új belső ajtók, és egy bejárati ajtópanel beépítése készült el. Emellett vizesblokkot is kialakítottak, melyet rendezvények idején is használni tudnak a vendégek és nem kell a turistaház mosdóját igénybe venni. A belső munkálatok mellett a tetőre pedig új csatornát helyeztek el.

Járda és kerékpárút épül az egervári várkastélyig

Az egervári várkastélyhoz vezető, Vasboldogasszony irányába tartó közút forgalma nemcsak a nyári színházi időszakban jelentős, de akkor különösen sok gyalogos jár arra. A szóban forgó útszakasz mellett azonban eddig nem vezetett járda. A Magyar Falu Program (MFP) sikeres pályázata révén - 40 millió forintból - azonban most az egervári önkormányzat 600 méter hosszan épít gyalogos közlekedésre alkalmas szakaszt, mellette pedig kerékpár út is készül írja a zaol.hu A tervek szerint a teljes egészében a MFP-ból finanszírozott, önkormányzati önrészt nem igénylő munkálatokkal február végére lesznek készen, tudtuk meg Gyerkó Gábortól, Egervár polgármesterétől, aki hozzátette a balesetveszélyes szakaszon ezzel a beruházással növelik a biztonságos közúti közlekedést.

Közösen imádkoztak az egységért Egerszegen

A Krisztus-hívők egységét szorgalmazó imahét alkalmából kedden este az evangélikus templomba várták a résztvevőket Zalaegerszegen. Hogyan válaszolhatnának jobban egyházaink a felebarátaink szükségeire? – erre adott magyarázatot dr. Kürnyek Róbert katolikus pasztorális helynök atya az imádságon. Az eseményen részt vett Vigh László országgyűlési képviselő, miniszteri biztos, Hodánics Péter református lelkész, Zsugyel Kornél evangélikus lelkész, dr. Káldi Dávid önkormányzati képviselő.

Ott volt a Mr. Olympián az egerszegi Németh Bálint

Néhány évvel ezelőtt tűnt fel a hazai testépítők mezőnyében az egerszegi Németh Bálint, aki aztán szép sikereket ért el. Nemrég Amerikában járt, a véleménye szerint is csúcsnak számító Las Vegas-i Mr. Olympián, és szembesülhetett azokkal a kihívásokkal, melyek mentén tervezheti meg a későbbieket. Az egerszegi fiatalember az amerikai „kiruccanás” előtt Angliában is megfordult, hiszen az Arnold Classic nevű viadalon is színpadra állt Birminghamban. Ott az európai mezőnyben a 4. helyen végzett, szerinte ez is jó eredménynek számít részéről. Jelen pillanatban a pihenésre koncentrál – írja a zaol.hu