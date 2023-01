A felújítás három helyrajzi számmal jelölt, zártkertekhez vezető szakaszt érintett a Háromszenteki kápolna felé vezetőúton. A helyszínen Lukács Tibor polgármester elmondta, hogy mintegy 51 millió forintot nyertek el a belügyminisztériumi pályázaton a leromlott állapotú mellékút szilárd burkolattal való megerősítésére, valamint a hegyháton található kápolna környezetének megújítására, mely kedvelt közösségi helyszín és turistacélpont. Itt elvégezték a harangláb és a présház javítását is. A költségekhez az önkormányzat 2,6 millió forint önerővel járult hozzá.

Ezzel javult a zártkerti részen található ingatlanok megközelítése, így bíznak benne a községben, hogy az itt található szőlőültetvényeket, gyümölcsösöket a jövőben is gondozzák a tulajdonosok, vagy érkeznek vevők az eladósorba került portákra.

Megtekintette a fejlesztést Cseresnyés Péter, a térség országgyűlési képviselője is, aki ennek kapcsán elmondta, hogy a kormány által a 2010 utáni ciklus első éveiben megfogalmazott vidékfejlesztési stratégia az elmúlt időszakban mutatja meg eredményét. A belügyminisztériumi és a Magyar falu program pályázatai mellett további keretösszegek álltak rendelkezésre a falvak, kistelepülések fejlesztésére. Ez eredményezte azt, hogy az utóbbi időben a dél-délnyugat-zalai térségbe több mint 10 milliárd forint támogatás érkezett, melyből utakat, járdákat, közintézményeket hoztak rendbe, de jelentősek a Magyar Közút által elvégzett, a közlekedési infrastruktúrát érintő felújítások is a településeket összekötő szakaszokon. Pákán - tette hozzá - egy-egy fejlesztés kapcsán nemcsak arról van szó, hogy azt a pénzt tudják az itt élők javára fordítani, melyet kapnak egy pályázat révén, hanem az önkormányzat a saját bevételi forrásaiból is tesz ezekhez hozzá, hogy elérjék a kitűzött célokat. Ezzel bizonyítják, hogy azt az elvárást, amit a helyiek megfogalmaznak a község vezetésével szemben, azt teljesítik.

Cseresnyés Péter hangsúlyozta, hogy hasonló fejlesztésekre ezután is lesz lehetőség. A jelen nehéz helyzet és az európai uniós szankciós politika nem akadályozza a kormányt abban, hogy a vidék településeinek pályázati lehetőséget biztosítanak, a Magyar falu program is folytatódik szűkebb keretek között.