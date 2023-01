Mintegy 35 millió forintot fordítottak az épület átalakítására, megújítására: szigetelést és színezést kapott kívül, kicserélték a fűtési rendszer, a helyiségek már külön-külön is fűthetők, megújult a vizesblokk, a konyha és a többi helyiség, valamint új nyílászárókat szereltek be. A pályázati forrás mellett önerőt is hozzátett az önkormányzat a költségekhez, illetve sok segítséget, felajánlást kaptak, így sikerült a látványos eredmény elérni. Az épület egyben kultúrház, itt található a könyvtár, az imaház és a falugondnok irodája.

Az ünnepségen Rácz József polgármester köszönetet mondott a kivitelezőknek, segítőknek, mindenkinek, aki hozzátett a fejlesztéshez. A következő feladat - jelezte - a közösségi ház környezetének megszépítése lesz.

Az avatón részt vett Cseresnyés Péter, a térség országgyűlési képviselője, aki gratulált a fejlesztéshez a közösségnek, mely által 21. századi körülmények között tarthatják a helyi összejöveteleket a házban. Mint mondta: sok mindennek köszönhető, hogy Ortaházán idáig eljutottak.