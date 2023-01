Gyarmati Antal zalalövői polgármester mondta annak ezt kapcsán, hogy sok éves hagyományként az óesztendő utolsó napján felkereste a kisvárosban működő mentőállomás és rendőrőrs szolgálatban lévő dolgozóit, hogy köszönetet mondjon nekik az egész esztendő folyamán – beleértve a szilveszter napján is – végzett munkájukért, s átadja az önkormányzat ajándékát. Hogy gondolatai mennyire az életből merítettek és helytállóak, többek közt az is bizonyítja, hogy a mentőket éppen érkezése előtt pár perccel riasztották egy idős asszonyhoz, akit egészségügyi állapota miatt be is kellett szállítani a zalaegerszegi kórházba. A köszönő szavakat így csupán Bölecz Gábor állomásvezető tudta fogadni, ám ígéretet tett arra, hogy azt visszaérkezésük után tolmácsolja munkatársainak is.

- Zalalövő számára a mentőállomás és a rendőrőrs léte is kiemelten fontos – mondta a polgármester. – 2012-ben megszűnt az orvosi ügyelet, ami állandó biztonságérzetet nyújtott az itteni lakosoknak. A 2015 végén átadott mentőállomás ezt pótolta, hiszen általa rendelési időn túl is azonnali segítséget kaphatnak az itt élők. A rendőrőrs léte pedig alapfeltétele annak, hogy béke és nyugalom legyen a városunkban, hiszen ahogy szlogenük is mondja: ők azok, akik szolgálnak és védenek bennünket. Ahhoz, hogy olyan csekély számú bűncselekmény forduljon elő Zalalövőn és környékén, mint ami a statisztikai adatokban szerepel, elengedhetetlen a rendőrök állandó jelenléte.