ZALAEGERSZEGI HÍREK

Sajtótájékoztató a Magyar Nemzeti Levéltár Zala Vármegyei Levéltárában

Tovább gyarapodott az iratok, dokumentumok és a magánszemélyektől kapott adományok száma, továbbá az idei évben is folytatódik a tudományos és közművelődési tevékenység, utóbbiak a Zalai Hírlapban megjelenő cikksorozattal, konferenciákkal és kötetekkel valósulnak meg. Erről számolt be a Magyar Nemzeti Levéltár Zala Vármegyei Levéltára vezetése a hétfői zalaegerszegi sajtótájékoztatón. Dr. Káli Csaba igazgató az intézmény 2022. évi szakmai, tudományos és közművelődési munkáját összegezte. Elhangzott, önálló levéltári kiadványként tervezik megjelentetni a Családtörténeteink konferencia előadásait a Zalai Gyűjtemény 86. darabjaként, a Vendéglátás-konferencia tanulmányai pedig Zalaegerszegen városi segítséggel láthatnak napvilágot.

A Pizzeria Mamma Napoli a legkedveltebb Zalaegerszegen

Az elmúlt évben a Pizzeria Mamma Napoli lett a legkedveltebb étterem a megyeszékhelyen. Az első helyezettnek járó díjat, a 100 ezer forintos jutalmat és a homlokzatra kihelyezhető Év vendéglátóhelye 2022 táblát hétfőn nyújtotta át Balaicz Zoltán polgármester a Kinizsi utcai vendéglátóhelynek – olvasható a Zalai Hírlapban. Mint elhangzott, az Év legkedveltebb vendéglátóhelye versenyt először 2005-ben hirdette meg az önkormányzat a KISOSZ-szal közösen. A díjról szakmai zsűri döntött 2010-ig, majd néhány év szünet következett, és 2016-ban hirdették meg újra a versenyt a Városmarketing Iroda koordinálásával, ezúttal már a digitális kor elvárásainak megfelelően.

Kitüntetést kapott a Zala Megyei Szent Rafael Kórház osztályvezető főorvosa

A Test és a Lélek Orvosa - Boldog Batthyány László-díjat 2018-ban alapította a Szombathelyi Egyházmegye azzal a céllal, hogy évről évre elismerje, megerősítse a hit és az orvosi, egészségügyi hivatás kapcsolatát – írja a zaol.hu. Az egyik elismerést dr. Kovács Mónika, a Zala Megyei Szent Rafael Kórház osztályvezető főorvosa kapta, aki belgyógyászként, immunológusként és infektológusként is dolgozik, emellett a meddőség immunológiai okait is vizsgálja, kutatja. A másik kitüntetett Szabó Imréné lett, aki tavaly novemberben volt nyolcvanéves, de még mindig aktívan dolgozik nyugdíj mellett a szombathelyi Markusovszky Kórházban.

NAGYKANIZSAI HÍREK

Közösségépítő rendezvények a kanizsai zeneiskolában

A téli szünet pihentető napjai után ismét pezsgő élettel telt meg a Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés AMI épülete – olvasható a Zalai Hírlapban. Számos hagyományos, és hagyományt teremtő rendezvényre várja a diákokat, szüleiket és a művészetek iránt érdeklődő közönséget az intézmény tantestülete. Baráth Adrien, az intézmény igazgatója elmondta, februárban, a tavalyi év sikerén felbuzdulva ismét farsangi vidám napokat tart az iskola. A háromnapos rendezvény közösségteremtő program is, hiszen a járvány negatívan befolyásolta a diákok kapcsolatrendszerét, szükség van a közös élményekre, programokra. Márciusban Johann Sebastian Bach zeneszerző születésnapjához kapcsolódóan az országos szervezésű Bach Mindenkinek Fesztiválhoz csatlakozva koncerttel kedveskednek a közönségüknek. Ez egyben a tehetségnaphoz is kötődik, sőt jótékonysági rendezvény is, hiszen a befolyt bevételből a Magyar Gyermekmentő Alapítványt támogatják a szervezők.

Alapítványi bált tartottak a Batthyány-gimnáziumért Sormáson

A nagykanizsai Batthyány Lajos Gimnáziumot támogató alapítvány kuratóriuma két év szünet után megrendezte 28. alapítványi bálját, melynek a sormási István Parkhotel adott helyet – írja a zaol.hu. Az eseményen a város prominens személyiségei mellett cégek képviselői, szülők és támogatók vettek részt. A megjelenteket Doucha Ferenc, az alapítvány elnöke köszöntötte. A bál bevételéből a 680 fős intézményben továbbra is a gyerekek tanulmányi útjait, versenyeztetésének költségeit, illetve kirándulásaikat támogatják. Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő pohárköszöntőjében

hangsúlyozta: a gimnázium a nevelés és tudásátadás közben már a jövő céljai felé is irányítja a fiatalok figyelmét.

Huszonöt kilogramm használt telefont passzoltak vissza Nagykanizsán

Lezárult a tavalyi „Passzold vissza, Tesó!” című, használt mobiltelefonokat visszagyűjtő kampány. Ezúttal 180 gyűjtőpontról 1410 kilogramm mobiltelefon érkezett be. Az intézmény kategóriában a nagykanizsai Halis-könyvtár az első helyen végzett - tájékoztat a Zalai Hírlap. Az országos programot öt évvel ezelőtt a Jane Goodall Intézet, a KÖVET Egyesület, az Afrikáért Alapítvány és a Védegylet közösen hirdette meg. Az együttműködő szervezetek kampányának célja, hogy minél több adatmentes, már nem használható mobilkészüléket, GPS-t vagy táblagépet, és ezekhez használt töltőket vegyenek át adományként. Elősegítve a körforgásos gazdaságot, és segítve ezáltal a kongói főemlősök élőhelyének megmentését és a helyi közösségek életét.

KESZTHELYI HÍREK

Idén Hévízen a városhoz kötődő előadókra koncentrálnak

Helyi előadók, művészeti csoportok színvonalas gálájával ünnepelték a magyar kultúra napját a fürdővárosban, annak tiszteletére, hogy idén 200 éve ezen a napon, január 22-én fejezte be Kölcsey Ferenc a Himnusz megírását – olvasható a Zalai Hírlapban. A városháza dísztermében fellépett a Tiszta Forrás Dalkör, a Musica Antiqua, az Illyés-iskola több művészeti csoportja és Király Erika Radnóti-díjas előadó. Hermann Katalin, a Festetics művelődési központ igazgatója lapunknak arról beszélt: e programot hagyományosan a könyvtárban tartják, ám most az energia-veszélyhelyzet miatt ez nem volt lehetséges. Ám így még méltóbb helyszínre került a kultúra napi gála.

Keszthelyen és Gyenesdiáson is forgott a Hadik című film

Március 9-ől lesz látható a magyar mozikban a Hadik című történelmi film. A magyar filmtörténet olyan klasszikusainak, mint A kőszívű ember fiai, vagy az Egri csillagok stílusában, mégis a legmodernebb technikai megoldásokkal kiegészülve készült el a Hadik, amelynek forgatása több mint hat hónapon át tartott és idén februárban ért véget - írja a zaol.hu. Az ötszáz fős stáb a felvételek többségét Keszthelyen, Gyenesdiáson, Mohácson, Pécelen, valamint az NFI fóti Huszárik stúdiójában, a Gödöllő melletti Babatpusztán és Komáromban rögzítette. Utóbbi helyszínen a berlini csata jeleneteit vették fel, amelyben Hadik András huszár csapatával elfoglalta a várost, és ahonnan tetemes hadisarc, valamint a legendás 24 darab balkezes kesztyű birtokában nem sokkal később hirtelen távozott is. A film címszerepét Trill Zsolt alakítja, Mária Terézia szerepében Horváth Lili látható.

A Balatoni Múzeum kapta a Pro Cultura Keszthely díjat

A Balatoni Múzeum kapta a Pro Cultura Keszthely díjat, amit Németh Péter igazgató vette át a magyar kultúra napi ünnepségen. Az elismerést azok kaphatják meg, akik kiemelkedő kulturális tevékenységet végeznek a városban. A magyar kultúra napi ünnepségen Manninger Jenő polgármester köszöntőjében úgy fogalmazott, a magyar kultúrára büszkék lehetünk bárhol a világban. Kiemelte, a társadalmi élet alapfelvétele a kultúra megléte. Beszédében a Keszthelyhez köthető évfordulósokról is megemlékezett.