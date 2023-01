Vármegye tábla került Vas és Zala határára

Tizenkilenc hazai közigazgatási egység kapta vissza 1949 előtti elnevezését idén január elsejével: a korábbi, Szent István király idején kialakult titulus, a vármegye használatos ezentúl – olvasható a Zalai Hírlapban. Szerdán Ozmánbük község mellett a zalai-vasi határon ennek kapcsán tartott sajtótájékoztatót Vigh László országgyűlési képviselő és dr. Sifter Rózsa főispán, a Zala Vármegyei Kormányhivatal vezetője. A visszaállító kormánydöntés a folyamatosságot, a hagyományokat és a nemzeti egység kifejezését hivatott szolgálni, mondta Vigh László. Vita tárgyát is képezte, tette hozzá, s jelezte, véleménye szerint az idő biztosan igazolja a rendelkezés helyességét. Dr. Sifter Rózsa főispán a vármegye táblánál tartott sajtótájékoztatón hangsúlyozta, jelentős változásról van szó, hiszen a magyar történeti alkotmányok vívmányaként értékelendő a szóhasználat visszaállítása.

Zalai taggal a soraiban szerzett bronzérmet a magyar válogatott a fagylalt Eb-n

Harmadik lett a Fagylalt Európa-csapatbajnokságon a magyar válogatott, soraiban a gyenesdiási Somogyi Renátával – tájékoztat a Zalai Hírlap. Asztalukra egy tortából, fagylaltból, mono desszertből és karamellszoborból álló alkotás került, dobogós helyezésük pedig azt jelenti, hogy jövő januárban indulhatnak a fagylalt-világbajnokságon. A Gelato Europe Cupon hét nemzet válogatottja mérette meg magát, a magyar csapat kapitánya Somogyi Renáta volt.

Vince-napot tartottak Reziben is

A Rezi Szőlész-Borász Egyesület az elmúlt hétvégén tartotta a hagyományos Vince-napi pincejárását és szőlővessző szentelést – írja a Zalai Hírlap. A rendezvény a Balatoni Borbarát Hölgyek Egyesületének és a Da Bibere Zalai Borlovagrend tagjainak zászlós bevonulásával kezdődött, majd Komoróczi Lajos népi rigmusokba szedett köszöntőjével folytatódott. A jó termésre és a szőlővesszőkre az áldást idén is Kiss László esperes adta. A programot a Rezi Szőlész-Borász Egyesület szervezte az önkormányzat támogatásával. A népes csapatot Bellér Ferenc, az egyesület elnöke is vendégül látta a pincéjében.

Gubinecz Ákos Stuttgartban és Bernben turnézott

Az elmúlt héten a németországi Stuttgartban és a svájci Bern városában is fellépett a novai népzenész, népdalénekes Gubinecz Ákos. A Budapesten élő és dolgozó zenész a Zalai Hírlap érdeklődésére elmondta, hogy a 2021-ben megjelent a Határtalan férfiének című lemezét a közreműködő zenészekkel, zenekarokkal együtt szerette volna minél szélesebb körben hazánkban és a határainkon túl is bemutatni. A fiatal népdalénekes már készíti a Határtalan férfiének második lemezét, ennek anyaga már kezd összeállni, várhatóan az év második felében megjelenik és bízik benne, hogy minél több helyen meg tudják mutatni ezt a színes repertoárt.

Biztosított a zalakarosi fürdő működése

A közös munkában hisz, vagyis egy összetartó, egy irányba húzó csapattal képzeli el a Zalakarosi Fürdő jövőjét a tavaly június elsején kinevezett vezérigazgató, Végh Andor. A Zalai Hírlapnak elmondta, bízik benne, hogy megvalósulhat az a terv, melynek értelmében vizsgálják a gázenergiától való függetlenedést, geotermikus energia kihasználását. Ennek köszönhetően a gázenergia függőségüket nullára redukálhatják és egy minimális attrakció fejlesztéssel is szolgálhatnak még a vendégeiknek. Az elmúlt féléves sikeres gazdálkodás eredménye az is, hogy a hasonló fürdőkkel ellentétben január 1-jétől csak 8 százalékos átlagos jegyáremelést kellett eszközölniük, míg a versenytársaik olykor 25-30 százalékkal is megemelték az áraikat.

A zsidó családok tragikus történetei

Öt lendvai zsidó család egykori otthona előtt elhelyezett botlatókövek emlékeztetnek arra, hogy a XX. században milyen embertelen körülmények között hajtották végre a világ legborzasztóbb rémtettét, a holokausztot. A botlatókövekhez történetek is társulnak, ezekhez kapcsolódóan nyílt kiállítás kedd este a muravidéki kisváros zsinagógájában – írja a zaol.hu. A tárlat szemléletes tablókkal, szlovén, magyar és angol nyelven mutatja be az öt család történetét. A holokauszt valójában több lendvai családot érintett, csak 1944. április 26-án 112 személyt gyűjtöttek össze, s hurcoltak el Csáktornyán és Nagykanizsán keresztül Auschwitzba.

Jól sikerült a válogató, Major két aranyat nyert, Somogyi ezüstérmes

A hétvégi III. Honvéd Kupával megrendezték a sportlövészek második válogatóját, amely a tallinni Európa-bajnokságra való csapathirdetés szempontjából is nagy jelentőséggel bírt – tájékoztat a Zalai Hírlap. Női légpisztolyban a keszthelyi Major Veronika mindkét nap győzött, az egerszegi Somogyi Péter légpuskában a döntőig jutott, s ezüstérmet szerzett. A márciusi tallinni olimpiai kvalifikációs 10 méteres sportlövő-Európa-bajnokságon induló magyar csapat összetételéről a január 31-i elnökségi ülésen születik döntés.