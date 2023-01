A Keresztury VMK-ban meghirdetett szilveszteri mulatságra már néhány nappal korábban elfogytak a jegyek. A nyolc órakor induló rendezvényre lassan lehetett bejutni, mivel a meghirdetett házirend betartását az ajtónál biztonsági őrök is ellenőrizték, azaz kiszúrták volna, ha valaki például nem megengedett pirotechnikai eszközt szeretett volna becsempészni. Az önfeledt ünneplés azonban azonnal megkezdődhetett a belépés után. Az intézményt átalakították némiképp a munkatársak, a galériában, folyóson, több teremben szépen megterített asztal várta a vendégeket. Lampionok, lufik, girlandok kerültek a mennyezetre, a bejárat mellett egyből egy koktélbárban, valamint a VMK Cafféban csillapíthatták szomjukat a vendégek.

Bősze Attila lemezlovas retro zenéket szolgáltatott

– Közkívánatra szerveztünk először szilveszteri partit, sokan megkerestek minket, hogy ily módon szeretnének ünnepelni – mondta Flaisz Gergő igazgató. – Tudjuk, hogy több helyen, éttermekben, diszkókban szerveztek hasonlót, most mi is rendezvénytérré alakítottuk az épületet és bevált az ötlet. Kétszeres volt a túljelentkezés, ám úgy gondoltuk, hogy 320 főnél szabjuk meg a határt, hogy a vendégek gondtalanul, kényelmesen szórakozhassanak. Vacsorás jegyet 270-en vásároltak, ők a bővített menüt kapják: bőrös malachús tört burgonyával, párolt káposztával, éjfélkor pezsgő, újévkor pedig 1 pár bécsi juhbeles virsli zsemlével. Ötvenen az álló menüt választották. A VMK teljes földszintjét berendeztük, minden biztonsági óvintézkedést betartunk. Nem szerettük volna túlszervezni a programot, a vacsorán kívül Bősze Attila lemezlovast hívtuk, éjfélkor pedig egy kisebb tűzijátékot is rendezünk a tetőn.

Kardos Zóra és Halász István, akik barátaikkal érkeztek a vacsorával, táncmulatsággal egybekötött óévbúcsúztatóra. A hagyományokhoz híven malacsült és párolt káposzta került a tányérokra, később virslit kínáltak a vendégeknek

Kardos Zóra és Halász István barátokkal érkeztek. Hosszú évek óta most először mozdultak ki otthonukból bulizni, nagyon megörültek a beltéri lehetőségnek. A retro diszkó pedig kikerülhetetlen hívószó volt számukra. A DJ nem is okozott csalódást, Bősze Attila harminc éve pörgeti a lemezeket.

– Mondhatni könnyű dolgom van, mivel olyan zenéket játszom, amire annak idején buliztam – mondta a lemezlovas egy kissé csendesebb helyen. – Mindent hoztam, amire órákig, hajnalig lehet önfeledten táncolni. Pereg majd többek között az R-GO, a Boney M., az Omega, a Neoton Família, a Dolly Roll és külföldi slágerek. Igyekszem többnyire olyanokat játszani, amit kér a közönség.

Az időjárás kegyes volt, bátran ki le lehetett ülni a pavilonok mellé egy üveg bor vagy pezsgő kíséretében

A városlakók természetesen kultikus helyükre, a Dísz térre is kilátogattak, ahol szokatlanul nagy tömeg gyűlt össze. Nem csoda, mivel 2019 óta nem ünnepelhették itt az új évet. A színpadon legutóbb még adventi műsorokat láthattunk, most azonban a könnyed mulatságé volt a főszerep. Este 9 óra után először DJ ZS&SZ pörgette az elmúlt évtized legnagyobb slágereit, majd a Monday Night szórakoztatta a közönséget. Éjfélkor felcsendült a Himnusz, azt követően pedig Debrei Zsuzsanna, Bot Gábor, Hertelendy Attila színművész lépett színpadra.