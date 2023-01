Az elmúlt évben nem támadtak olyan növényvédelmi problémák, amely az idei termőalapot veszélyeztetnék, az amerikai szőlőkabócán kívül, magyarázta. Ez utóbbi kapcsán a filoxérát, más néven a szőlőgyökértetűt hozta példának, ami sokkal nagyobb gondot okozott a kabócánál. A szőlőtermelők megfelelő hozzáállásával a kabóca okozta bajt is le lehet gyűrni, adott hangot meggyőződésének.

– Nagyon következetes védekezésre van szükség, a vegetációs időszakban inkább háromszor elvégezni, mint kétszer. Ehhez nagy szükség lenne a termelők rendszeres, pontos tájékoztatására – mondta, és hozzátette, az amerikai kabóca elleni hatékony fellépését az is nehezíti, hogy a rovarnak nemcsak a szőlő a gazdanövénye.

– Már lehet metszeni, a termelőket arra biztatom, hogy mértékletesen használják az ollót, ne terheljék túl a szőlőt, mert visszafogott beavatkozással is lehet ugyanakkora mennyiséget elérni, de sokkal jobb lesz a minőség – szólt az aktuális munkára a tanácsa.

A Vince-napi hagyományos pincejárást a félszáz tagot számláló Baki Kistermelők Baráti Egyesülete szervezte, ők 1974 óta működnek, anno kertbarát körként kezdték. Mint Béres Gyula egyesületi elnök elmondta, a rendezvényre a szomszédos települések kertbarátait is invitáltak, ezért közel száz résztvevőt vártak.

A program nyitányaként Kaptur Zoltán birtoknál hallgatták meg dr. Pálfi Dénes metszésbemutatóval egybekötött tájékoztatóját, ami után a szőlőre és művelőire Pásztor Emánuel János plébános mondott áldást. E helyszínen köszöntötte a résztvevőket Vigh László országgyűlési képviselő is. Innen felkerekedve Kránicz Tamás, Béres Gyula, Sipos László pincéjét keresték fel. A túra megállóin a borok kóstolása mellett a finom falatokra is jutott idő.