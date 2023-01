Hogy mi jó a farsangban, amely karácsony idejét – aminek a vége a vízkereszt – összeköti a 40 napos nagyböjttel? Ahányan vagyunk, annyiféle válaszunk lehet: a semmitől a mindenig. Hajdan fontos időszak volt ez, az esztendő ezen periódusában kötötték a legtöbb házasságot, ami érthető is, hisz az úri közönséget leszámítva tavasztól őszig a kemény munka töltötte ki az emberek életét, akik a mulatságra leginkább télen értek rá. S ez idő tájt a tradicionálisan zsírban készült fánkok is sorjáztak az asztalokon, amitől ma egy dietetikus nyilván a Zalának menne, de hát az ereket tágította a hajnali fél deci, no meg az erős fizikai munka. Néha azt gondolom, az a hajdani rend jobb volt.