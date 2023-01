Miért is? Mert a több mint két évtizedes ünnep apropójának különleges dátuma van. Mikor Kölcsey Ferenc Szatmárcsekén (Csekén) költői magányában befejezte a Hymnus, a’ Magyar nép zivataros századaiból című költeményét, odakanyarította a dátumot is: 1823. január 22., pontosan kétszáz évvel ezelőtt. Persze Kölcsey nem is sejthette, hogy 1844- ben majd ezt a költeményt zenésíti meg Erkel Ferenc. A zeneszerző és karmester az „Itt az írás forgassátok,/ Érett ésszel, józanon. Kölcsey” jeligéjű pályázatával első díjat nyert, a zeneszám először a Pesti Magyar Színházban 1844 júliusában csendült fel. Hivatalossá a Magyar Köztársaság alkotmánya tette 1989-ben.