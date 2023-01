ZALAEGERSZEGI HÍREK

Naperőmű épül Zalaegerszeg mellett

Újabb nagy naperőmű épül Zalaegerszeg mellett, közölte kedden Balaicz Zoltán polgármester a Facebook-oldalán – írja a zaol.hu. Posztjában megemlítette, hogy 2014 és 2022 között 76 önkormányzati, illetve egyéb középület energetikai modernizálása valósult meg a városban 18 milliárd forint önkormányzati, állami, valamint európai uniós forrásból. Ezzel eddig évente 300 millió forintot takarítottak meg a fűtés és világítás költségeiből. Az idén újabb lépések következnek: világítástechnikai modernizációk, energiatakarékos fényforrások használata, kazáncserék, fűtéskorszerűsítés, napelemes rendszerek kiépítése, írta a polgármester, s jelezte: Zalaegerszeg mellett egy újabb jelentős, 19,8 MWH teljesítményű naperőmű épül. A beruházásról még annyit közölt, hogy a napelempark várhatóan idén áprilisra készül el.

Örömkör a könyvtárban

A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárának József Attila Tagkönyvtára több mint 15 éve működteti az Örömkör elnevezésű családi programsorozatát, amely évente legalább 10 alkalommal a legkisebb gyerekeket és szüleiket invitálja a könyvek közé - írja a zaol.hu. Január 16-án Medgyesi Anna bábszínész, énekes vezetésével ismerkedhettek a legkisebbek a zenével támogatott játékos mozgásformákkal. A három éven felüliek az "Ember, ember, hóember" mesefoglalkozáson Szekeres Anett óvónővel játszhattak. A következő foglalkozást február első hétfőjén tervezik megtartani.

Generációk harca – Előadás a Mindszentyneumban

Generációk harca – Hogyan értsük meg egymást? – ezzel a címmel tartott előadást kedden este a Mindszenty József Látogatóközpontban Steigervald Krisztián a Családbarát esték sorozatban – tudósít a Zalai Hírlap. A generációkutató, író, coach többek között arra keresi a válasz, hogy miként változtak meg szokásaink az utóbbi években, évtizedekben, illetve milyen hagyományt képesek megőrizni a közösségek és a családok. A szakember azt vizsgálja továbbá, hogy mennyire értheti egymást az a hat generáció, ami most együtt, egyszerre él itt a Földön.

NAGYKANIZSAI HÍREK

A hónap műtárgya: japán Petőfi kötet a kanizsai múzeumban

A Thúry György Múzeum szerdán nyitotta meg kapuit újra a látogatók előtt. Az intézmény az idén januárjában Petőfi Sándor születésének 200. évfordulójára emlékezik, s egy különleges kiadású, kanizsai kötődésű kötetet választott a hónap műtárgyának – olvasható a Zalai Hírlapban. Számos költeményét megzenésítették, rövid élete során közel ezer verset írt, becslések szerint ebből 850 darab maradt az utókorra. A Thúry György Múzeum egy nagyon különleges, Petőfihez köthető tárggyal büszkélkedhet: Brunner Erzsébet hagyatékából egy japán nyelvű, Petőfi-verseskötet két példányát őrzik. A kötet 1936-ban jelent meg Tokióban.

Bemutatják a könyvtári szolgáltatásokat Nagykanizsán

A magyar kultúra napja tiszteletére a nagykanizsai Halis-könyvtár a szolgáltatásainak ez alkalomra összeállított bemutatójával készül – írja a zaol.hu. A diákok január 20-án, pénteken 10 órakor láthatják, míg a bibliotékába látogatók január 21-én, szombaton 10 órakor tekinthetik meg. Most azt mutatják be könyvtári kiállítási séták összeállításával, hogy miként alakítják könyvtári gyűjteményüket, miképpen és milyen nagyságrendben teszik elérhetővé a több mint 150 éve megjelenő kanizsai újságokat. És azt érzékeltetik, hogy mekkora gyűjtemény van az olvasás-népszerűsítő programjukban, a www.azolo.hu-ban.

Honvéd férfikar a kaszinóban

A magyar kultúra napja alkalmából január 20-án, pénteken 17 órakor a Honvéd Kaszinóban a Honvéd Férfikar hangversenyét hallhatják az érdeklődők. Az ingyenesen látogatható eseményen a köszöntőket követően a férfikar mellett a kaszinóban működő Városi Színpad is műsorral kedveskedik az ünneplőknek – tájékoztat a zaol.hu.

KESZTHELYI HÍREK

A pedagógus-megmozdulásokról is szó esik majd Keszthelyen

Folytatódik a Momentum zalai közössége által életre hívott közéleti beszélgetéssorozat. Csütörtökön 18 órától a keszthelyi Tompos étteremben az oktatás helyzetéről, kihívásokról és potenciális jövőképekről esik majd szó – olvasható a Zalai Hírlapban. Az esten részt vesz Orosz Anna, a Momentum országgyűlési képviselője, illetve a Vajda-gimnázium két tanára, a 2018 és ’22 között a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetében is tisztséget betöltő Ferge Rita és Rónaky Attila. Szóba kerül majd az is, hogy van-e, és ha igen, mi a szerepük a politikusoknak a tanár-megmozdulásokban. A meghívóban a szervezők úgy fogalmaznak, az egymás iránti tisztelet nélkülözhetetlen a változásokhoz.

Minileporelló sorolja a Balaton-felvidéki Nemzeti Park értékeit

Megjelent a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság idei minileporellója. A bemutatóhelyek rövid leírását tartalmazó, pecsétgyűjtős kedvezménykuponként is használható zsebméretű kiadvány ingyenesen elérhető, s akár le is tölthető a BfNPI honlapjáról – tájékoztat a Zalai Hírlap. A kedvezményt kínáló tavalyi minileporelló január 31-ig még felhasználható, az idei kiadvány pedig hamarosan elérhető lesz minden látogatóhelyen, illetve a partnereknél is. A kiadványban húsz helyszín szerepel Bakonybéltől Tihanyon és Balatonfüreden át a balatonedericsi Csodabogyós-barlangig. Zalából megtalálható a lajstromban a zalaszántói Kotsy-vízimalom, ahol működő gépek, eszközök is vannak, a Kis-Balaton Látogatóközpont, amely interaktív tárlattal, mozival és tanösvénnyel várja a látogatókat, s az ajánlatok között szerepelnek kis-balatoni túrák, természetismereti foglalkozások is.

Európa legjobb fürdői között a hévízi gyógytó

Két magyar fürdő szerepel Európa legjobbjai között, s mondhatni természetesen: a hévízi Tófürdő is ott van a brit Mirror napilap hét helyszínt tartalmazó toplistáján – írja a zaol.hu. A Mirror cikke a Tófürdővel kapcsolatban kiemeli a színpompás tavirózsák látványát és a tó elhelyezkedését, s az összeállításban az is szerepel: ez a világ legnagyobb, úszásra is alkalmas termáltava.

A brit lap felidézi a Hévízi-tó történetét, leszögezve, a gyógyítás és a prevenció megkerülhetetlen helyszínévé vált az elmúlt évszázadban a reumával és egyéb mozgásszervi betegséggel küzdők számára.