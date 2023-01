Mindez azt jelenti, hogy az összes bútort, illetve a szobrokat és faliképeket is biztonságba helyezték, nehogy a munkálatok során kár keletkezzen bennük. Egyedül a szószék maradt, ami kapcsán Mikolás Attila plébános úgy fogalmazott, annak elmozdítása bonyolultabb feladat lenne, így azt letakarással próbálják megóvni az esetleges sérülésektől.

– A felújítás első ütemében megtörtént a szigetelés és új aljzatbetont is kapott a templom – folytatta Mikolás Attila. – Emellett egy bizonyos magasságig a falak vakolatát is le kellett verni, ez a száradást segítette elő. A második ütem során ez a munka folytatódik, kívülről egészen a torony magasságáig. belül pedig a pillérek tetejéig verik le a vakolatot, míg azon felül a repedéseket falvarrással javítják ki.

A plébános azt mondja, a vakolat leverése elkerülhetetlen, hiszen az előzetes vizsgálatok során – a festésekkel együtt – 13 egymásra rakódott réteget számoltak össze, az pedig már azzal a veszéllyel járt, hogy további rávakolást már nem bírt volna el. Így aztán kívül-belül új vakolatot és festést kap a templom. A már meglévő új aljzatbetonra is kerül még egy szigetelő réteg, azt pedig járólappal fedik le. A sekrestye és a karzat ugyancsak új járólapot kap.

– Lesznek famunkák is, a műemlékvédelemmel egyeztetve új bejárati ajtót kap a templom, valamint a sekrestye ajtaját is lecseréjük – magyarázta tovább a plébános. – Emellett megkezdődött a szobrok, a szobortartók és a keresztúti stációk felújítása is, hiszen, ha már ezek is elmozdításra kerültek, akkor célszerű egyben elvégeztetni az összes lehetséges munkálatot.

Az építési munkálatok mintegy 90 millió forintba kerülnek, a végösszeg pedig valószínűleg a százmillió forintot is eléri. A Magyar Falu Program 15 milliót adott a felújításhoz, de a hívek is támogatóan álltak a templom mellé, tőlük mintegy ötmillió forint gyűlt össze. A többire az egyházmegyétől van ígéretük. A felújítást ez év június elsejére kívánják befejezni, 56 év után ugyanis újra lesz újmise a településen, s ahhoz méltó körülményeket szeretnének biztosítani.