A szervező, mint minden évben, úgy most is a Tornyiszentmiklós Településért Egyesület volt. A szervezők hívására a kora reggeli munkakezdésre megérkezett a kezdő csapat, akik a vásárolt 240 kilogrammos disznó feldolgozásának nekikezdtek a művelődési ház udvarán. A falusi disznóvágásokon megszokottak szerint megadták a módját a reggelinek, sült májat tálaltak vesevelővel, tört krumplival az asztalra, mellé teával és forralt borral készültek a társaságnak az egyesület tagjai. A nap folyamán aztán további segítők is érkeztek, közel 35-en gyűltek össze délutánra. Mindenki kivette a részét valamilyen formában a munkából, hiszen töltöttek kolbászt, illetve kétféle hurkát összesen 8 kg rizsből, hogy ebből majd az év közben megtartásra kerülő rendezvényeken is tudjanak feltálalni, de sütöttek bőven húst is a méretes sertésből. A munka végeztével kora estére várták a művelődési házba a falubelieket disznótoros vacsorára.