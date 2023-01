Optimista várakozások jellemzik a lakásépítési piacot Zalában

A KSH elemzése szerint az országos folyamatokhoz hasonlóan a korábbi csökkenő tendencia Zala megyében is növekedésbe fordult át 2022 II. negyedévében. Ennek ellenére összességében 2022 I–III. negyedévében 6,5 százalékkal csökkent az épített lakások száma vármegyénkben az előző év azonos időszakához (a 12 éves csúcshoz) képest. A zaol.hu-n olvasható összefoglaló szerint összesen 318 lakást vettek használatba a megyében, 13 százalékuk Zalaegerszegen, 50 százalékuk a többi városban, 37 százalékuk községekben épült. Csak a községekben haladta meg a lakásépítések száma az egy évvel korábbit, a jelentős megyei visszaesés hátterében döntően a hévízi lakásberuházások tavalyi befejeződése állt. Utóbbit ugyanakkor részben kompenzálta, hogy Keszthelyen az év első kilenc hónapjában az előző év azonos időszakához képest 80 százalékkal több lakás épült.

A KSH adatai szerint az új lakások 61 százalékának természetes személyek, 37 százalékának vállalkozások voltak az építtetői. A vállalkozásoknál regisztrált visszaesés vetette vissza a vármegyei lakásépítési piacot, amit a természetes személyeknél megfigyelt növekedés részben mérsékelt.

Hagyományőrző disznóvágást tartottak Pusztaszentlászlón

A vidéki értékek bemutatása érdekében már harmadik alkalommal szervezte meg a hagyományőrző disznóvágást a közép-zalai település önkormányzata a hétvégén. A programon az egykori falusi életmóddal együtt járó munkafolyamatokat is megtekinthették az érdeklődők. A község polgármestere, Kaj István a Zalai Hírlapnak elmondta: azért is van sikere a rendezvénynek, mert bár egyre kevesebben tartanak otthon disznót, a nosztalgia még él az emberekben iránta. Ugyanígy vonzó a gasztronómia faktor is, vágynak a házias ízek kóstolására, amire ezen a rendezvényen van is lehetőség. Az érdeklődőket húsoskáposztával és a kolbásztöltő versenyen részt vevő csapatok által készített sült húsos kolbásszal kínálták.

- Az élelmiszerbiztonság napjaink egyik fontos kérdése. Amit itt kínálunk, az nemcsak minőségi, de követhető eredetű étel is, hiszen egy bucsutai családi gazdálkodótól vettük a disznókat, a feldolgozás menetét pedig bárki végigkövethette – mondta a pusztaszentlászlói polgármester.

Szarvas csapódott egy teherautó utasterébe Zalaszántó közelében

A baleset pénteken délután történt a 7327-es út 18-as kilométernél, ahol szarvas ugrott egy kisteherautó elé, és a sofőr az ütközést már nem tudta elkerülni. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint az állat a szélvédőn keresztül az utastérbe csapódott és a járműbe szorult. A balesethez a keszthelyi hivatásos tűzoltók vonultak ki, akik az állatot kiszabadították a jármű utasteréből, a gépkocsit letolták az útról és megtisztították az utat.

A turizmusban sikeres Zala vármegye

Ez is kiderül a KSH nemrég közzétett, Fókuszban a megyék című összefoglalójából, amely a 2022-es év első három negyedévének adatait elemzi. A statisztikai hivatal megállapítása szerint július–szeptemberben a megyék többségével ellentétben Zalában több vendégéjszakát töltöttek a vendégek a kereskedelmi szálláshelyeken, mint 2021 azonos időszakában. Zala kereskedelmi szálláshelyein 2022. I–III. negyedévben 1 millió 942 ezer vendégéjszakát regisztráltak. A vendégforgalom 67 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakáét, amelynek értéke alacsony volt a Covid-járvány miatt bevezetett intézkedések következtében.

A vendégéjszakák többségét (közel héttizedét) a belföldi vendégek töltötték a zalai szálláshelyeken, ezek száma 9,3%-kal csökkent. A külföldivendég-éjszakák száma ezzel szemben 51%-kal emelkedett. Július–szeptemberben a külföldi vendégek közül a Németországból érkezők töltötték el a legtöbb éjszakát, őket a Csehországból, a Szlovákiából és az Ausztriából érkezők követték.

Árokba borult egy autó Zalaegerszegen

A hétfő reggeli baleset lakott területen kívül, a Hatházi úton történt. Műszaki mentés céljából a város hivatásos tűzoltóit riasztották a helyszínre, a balesethez a mentők is kiérkeztek – közölte a katasztrófavédelem. A zaol.hu információi szerint Hatház településrész felől Zalaegerszeg irányába közlekedett a Daewoo Matiz, amikor jobbra letért az útról és egy hídfőnek ütközött, majd átrepült a híd túloldalára. Az autóban ülők könnyű sérülést szenvedtek.

Nagy vereségbe szaladt bele a ZTE FC Debrecenben

A keddi Ferencváros elleni pótolt találkozó után az NB I-es tavasz hivatalos nyitányán a DVSC vendége volt szombaton a ZTE FC labdarúgó-együttese. A zalai csapat, amely korán hátrányba került, főleg egyéni hibák miatt kapott ki 3-0-ra. A debreceni Szécsi góljával már a 3. perc elején hátrányba került a ZTE, ám a korai gól ellenére stratégiáján nem változtatott a csapat, azaz folyamatosan kezdeményeztek és támadtak a kék-fehérek. Demjén kapus ugyan nagy védésekkel is segítette az egerszegieket, ám előbb Dzsudzsák volt eredményes 11-esből, majd egy védelmi kihagyás után Babunski is gólt szerzett. Mocsi kiállítása miatt 10 emberrel fejezte be a mérkőzést a ZTE, amelyet a vereség következtében a DVSC meg is előzött a tabellán. Jelenleg a ZTE 22 pontjával a 6. a bajnokságban.

Kaposváron ért véget a ZTE KK győzelmi sorozata

A férfi kosárlabda-élvonal 18. fordulójában Kaposváron játszott szombaton a Zalakerámia-ZTE KK. A tabellán 11. hazaiak ellen a dobogó legalsó fokán tanyázó vendégek esélyesnek voltak tekinthetők, a hazaiak azonban jobban akarták és meg is szerezték a győzelmet: 89-82-re nyert a Kaposvár. A ZTE nem volt elég éles, támadásban túl sok dobást rontott, védekezésben pedig időnként csak üldözte az ellenfelet. Ezzel hat meccsnél véget ért a zalaiak győzelmi szériája, egy olyan találkozón, amit pedig papíron sokkal könnyebb lett volna hozni, mint amelyeket az elmúlt hetekben sikerült. A ZTE KK vezetőedzője, Sebastjan Krasovec a mérkőzés után úgy nyilatkozott: Nem játszottunk jól, és hamar fault-problémáink lettek. Szünet után a Kaposvár sok támadó-lepattanót szedett, ez döntött.