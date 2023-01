ZALAEGERSZEGI HÍREK

Gyűjtik a fenyőfákat Zalaegerszegen

Elkezdték Zalaegerszegen a fenyőfák begyűjtését. A Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. és a Zala-Müllex Kft. folyamatosan végzi a munkát, várhatóan február közepéig – olvasható a Zalai Hírlapban. A Zalai Közszolgáltató tavaly összesen 240 köbmétert, azaz 35 tonna fenyőfát dolgoztatott fel a Rixa-terra Kft.-vel. Utóbbi cég két éve foglalkozik a nem veszélyesnek minősülő zöld hulladékok gyűjtésével és kezelésével. Az általuk feldolgozott anyagot az ajkai erőműbe szállítják. Tavaly a város területéről és környékéről összesen 5 ezer tonna zöld hulladékot dolgoztak fel.

Lebontották a város karácsonyfáját Zalaegerszegen

Visszavonhatatlanul beköszöntött a szürke január: a karácsonyi ünnepkör vízkereszttel véget ért, a karácsonyi fények nagy részét már hétvégén lekapcsolták a belvárosban, és kedden délelőtt lebontották a város karácsonyfáját is, amely adventben a díszbe öltözött Zalaegerszeg szerves részévé vált. A polgármesteri hivatal előtti teret november 21-e óta, azaz mintegy másfél hónapon, egészen pontosan hét héten át ékítette piros-ezüst-fehér díszeivel és aranyló fényeivel.

Német testvértelepülése jóvoltából Bagod közössége kapcsolódik XVI. Benedek pápához

Múlt héten temették el a Vatikánban a korábban nyugalmazott XVI. Benedek pápát. Az elhunyt egyházfőhöz Bagod község a németországi testvértelepülésükön keresztül kapcsolódik. A különleges kapocsról a keresztény világot megrendítő hír apropóján Sipos Ferenc polgármester tudósította a Zalai Hírlapot. A pápa, XVI. Benedek 2011 szeptemberében szülőhazájába, Németországba látogatott. E négynapos útja során szentmisét mutatott be Bagod testvérvárosa, Heilbad Heiligenstadt szomszédságában, Etzelsbach-ban. A közeli településről népes zarándoksereg indult útnak, illetve invitálásukra a bagodi egyházközség egy egész busznyi hívővel vehetett részt a szentmisén.

NAGYKANIZSAI HÍREK

A polgármester a Kanizsa Aréna működtetéséről

A Kanizsa Aréna előtt tartott sajtótájékoztatót kedden Balogh László polgármester, aki az elmúlt időszakban megvalósult sportrendezvényeknek és nagy koncerteknek helyet adó létesítmény méltatása mellett arról is beszélt, hogy a balliberális Éljen VárosuNK! Egyesület (ÉVE) frakciója alig biztosítja az aréna működéséhez szükséges forrásokat – olvasható a Zalai Hírlapban. A polgármester utalt arra, hogyha a balliberálisok folyamatos akadályoztatása ellenére is ilyen sikeres az aréna, akkor immár elképzelhető, milyen sikereket lehetne elérni, ha az ÉVE-frakció nem havonta csöpögtetné a működéshez szükséges forrásokat, korlátozva ezzel az előre tervezést.

Új szakok indulnak a Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampuszán

Fenntartható és körforgásos turizmus alapszak, körforgásos gazdaság menedzsment mesterszak és körforgásos gazdaság tervező-fejlesztő mérnök mesterszak. A három szak őszi indítása nemcsak Magyarországon, de Európában is egyedülálló képzéseket jelent - közölte kedden a zaol.hu hírportállal dr. Kaszás Nikoletta, a Pannon Egyetem Nagykanizsa-Körforgásos Gazdaság Egyetemi Központ főigazgatója. A körforgásos gondolkodásnak alapvetően az erőforrások felhasználásának csökkentése a célja, valamint hogy lehetőség szerint ne keletkezzen hulladék. Inkább legyen belőle újra alapanyag, vagy beépíthető lehessen akár egy új termékbe. A körforgásos felfogást néhány éve az Európai Unió is támogatja, vagyis nyomonkövetési keretrendszert, direktívákat határozott meg, melyek erre a szemléletre próbálják a gazdaságot átállítani.

Még mindig döbbenten találgatják Kistolmácson, mi történhetett a holtan talált házaspárral

2023. január 9-én, hétfőn az esti órákban holtan találtak egy házaspárt Kistolmácson. A kirendelt orvosszakértő elsődleges megállapítása szerint a 47 éves nő halálát idegenkezűség okozta, míg az 53 éves férfi önkezével vetett véget életének. Kivétel nélkül mindenki jóravaló, tisztességes életet élő házaspárként emlékszik a családi tragédiában elhunytakra – írja a zaol.hu. A kistolmácsiakat sokkolta és megdöbbentette az eset, még mindig értetlenül állnak a történtek előtt. A 176 fős közösségben mindenki ismerte, szerette a házaspárt. Birkás Zoltán polgármestert ugyancsak lesújtotta a hír. Elmondta: a hölgy falugondnokként tisztességesen végezte a munkáját, a település buszával időseket szállított orvoshoz, kezelésekre, gyógyszert váltott ki, a gyerekeket iskolába hordta. A házasságukba nem láttak bele, de soha nem volt hangos szóváltás köztük.

KESZTHELYI HÍREK

Mozgalmas évet zártak és jótékonykodtak is a hévízi szobakiadók

Mozgalmas évet zárt tavaly is a Hévízi Szobakiadók Szövetsége, amely az elmúlt hétvégén megtartotta hagyományos bálját – tudósít a Zalai Hírlap. Lajkó Ferenc elnök elmondta, 213 tag és 38 partner működik együtt a szövetség égisze alatt, s a szobakiadók közössége sok-sok programot szervezett, illetve számos szakmai együttműködés részese volt. Tavaly is több kül- és belföldi helyszínen, vásáron népszerűsítették Hévízt és térségét, s bár a nehéz gazdasági helyzet miatt önkormányzati támogatást 2022-ben sem kaptak, mégis igyekeztek aktívan részt venni a város életében, például ajándékok felajánlásával segítettek több rendezvényt s a rászorulókat is, fogalmazott az elnök.

Ittasan, motorcsónakkal ütötte el ismerősét Vonyarcvashegyen

Ittasan vezette a motoros csónakot, balesetet okozott a harmincas éveiben járó férfi, ügyében nemsokára a bíróság dönthet. A vádemeléshez vezető események 2022. június 27-én délután fél négy körül történtek a Balatonon, a vonyarcvashegyi Szent Mihály-kápolna előtti strandszakasznál – olvasható a Zalai Hírlapban. Egy 1988-ban született szombathelyi férfi elektromos meghajtású motoros csónakot bérelt és harmadmagával indult útnak, noha előtte alkoholt fogyasztott. A járművel kis vízre, nádasba sodródtak, a csónak hajócsavarjára feltekeredett a hínár, ezért az egyik utas kilépett a vízbe, hogy a növényt leszedje és a csónakot kézzel segítse a helyes irányba. Eközben a csónak vezetője az ittasságából eredő figyelmetlensége miatt a motor irányváltóját előre- helyett hátramenetbe kapcsolta, és rátolatott segítője lábára. A hajócsavar a férfi bal alsó lábszárának ütközött, megsértette, 10 centis vágott sebet okozott, ami nyolc napon belül gyógyulónak minősült.

Irodalmi délután Keszthelyen

Irodalmi délutánra várja az érdeklődőket a Goldmark Károly Művelődési Központ és Könyvtár. Január 13-án, pénteken 17 órakor Bajzikné Panni A szem látja, a szív tudja című kötetét, valamint festményeit mutatja be a szerző a könyvtárban. Közreműködik a Népek Tánca Tánccsoport és a Bethlen Kamarakórus. A kiállítás február 10-ig várja az érdeklődőket.