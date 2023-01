Az olvasás és a kölcsönzés mellé mást is ajánlanak. A többnyire felsőfokú, sokszor a könyvtáros mellett pedagógus végzettségű munkatársaik sokirányú ismeretüket állítják a látogatók szolgálatába.

Elsőként 9.30 órától az Arcanum digitális tudománytár használatába enged betekintést Bognár Csilla könyvtáros. A bibliotéka minden kanizsai újságot elérhetővé tett a nagykar című honlapján. Ezek másutt nem is elérhetők, hosszú ideig nem volt azonban Nagykanizsán újság. Most a Zalai Hírlap is elérhető az olvasók számára. Ezt és sok más lehetőségét ismerhet meg önállóan, vagy könyvtáros segítségével az adatbázisban. A gyerekek szintén kikapcsolódhatnak a könyvtárpalota falai között, hiszen ezúttal őket 10.30 órától Fenyves Attila könyvtáros várja, akivel gyermekdalokat tanulhatnak és énekelhetnek. Zárásként 12 órától W. Kovács Ágnes más aspektusból mutatja be a digitális tudománytárat.